Як правильно робити розхламлення та викидати речі, щоб не накликати на себе біду: кілька порад

Під час генерального прибирання практично щоразу знаходиться маса речей, які йдуть на смітник. Навіть психологи радять час від часу робити розхламлення в шафах і комодах, мовляв, це дозволить навести порядок й в голові. Та є левова частка людей, які роблять зі старих речей ганчірки. Мовляв, для чого викидати футболку, якщо нею ще можна витирати пилюку з полиць, чи стару кофтину, якою можна помити підлогу. Експерти кажуть, що це дуже не правильне рішення, яке вбиває вашу енергетику та псує ауру.

Старі речі не можна перетворювати в ганчірки

Якщо збираєтесь позбутися від старих речей, то відразу їх викидайте. Спеціалісти кажуть, що під час носіння речі вбирають енергетику людини, і якщо потім прибирати ними бруд, то ця енергетика дуже псується. У перспективі це може притягувати до вас проблеми, й погане самопочуття. Особливо це стосується речей малих дітей. Діти швидко ростуть, і батьки частенько з малих речей роблять ганчірки. Припиніть так чинити, якщо ви в їх числі.

Стосовно того, чи віддавати старий одяг іншим людям, які цього потребують, то тут є багато суперечок. Одні кажуть, що тому хто віддає речі нічого не буде, а той хто їх приймає може перейняти на себе чужу енергетику, і дуже сумно, якщо вона погана. Є один народний метод, яким радять користуватися всім, хто не лише бере чужі речі, а й купує їх вживаними. Перш ніж одягнути таку річ, замочіть її на кілька годин у сольовий розчин. Він не лише прибере чужу енергетику, а й будь-які сторонні запахи, які, наприклад, часто мають речі з секонд-хенду. Далі річ потрібно просто випрати звичним шляхом.