Банкоматы Ощадбанка начали работать по расписанию: когда можно снять деньги?

Ощадбанк — один из крупнейших банков страны, государственный и обслуживающий в основном пенсионеров и социальные категории населения. Банк время от времени анонсирует о различных улучшениях в работе, чтобы стать более комфортным для клиентов. Однако последние наоборот чаще делятся негативным опытом сотрудничества. Вот, например, украинец посетовал, что не смог в воскресенье снять деньги с банкомата, потому что к нему просто не было доступа. Оказывается, теперь зоны с банкоматами работают по тому графику, что и отделение. То есть в субботу и воскресенье они в большинстве будут закрыты.
Об этом стало известно из комментариев на странице банка в Фейсбуке
Ощадбанк в социальной сети Фейсбук имеет собственную страницу, на которой пользователи могут задать вопрос финучреждению или высказать свое мнение по поводу его работы. Вот такой комментарий там появился на днях:
«Почему в ваши отделения в зону банкоматов нельзя стало зайти в выходной? Карта открывает магнитный замок, но вы стали закрывать дверь дополнительно и на ключ. Сегодня (воскресенье) с этим столкнулся впервые в двух ваших отделениях на Оболони. Это что за такое новшество? Совок какой-нибудь приходите, зайти можно, но ключ у дяди Васи, а дядя Вася отошел… до понедельника с 9 до 6», — пожаловался мужчина.
В Ощадбанке ответили, что действительно зона банкоматов теперь работает по графику отделения. И чтобы узнать подробнее по каким адресам эти зоны открыты и в выходные, клиентам следует звонить на номер горячей линии 0800210800.
Конечно, подобный ответ возмутил людей, и они начали массово писать, что такое нововведение неразумно, и для чего тогда вообще нужна зона самообслуживания, если к ней нет свободного доступа. Отменит ли Ощадбанк ограничение – неизвестно.
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