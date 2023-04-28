Всего два критерия: украинцам объяснили правила бронирования от мобилизации ряда работников

Кроме всего Национальный банк Украины будет оценивать соответствие критериям важности среди бюро кредитных историй.

В Национальном банке Украины объяснили, как правильно происходит бронирование работников бюро кредитных историй.

Отметим, что бюро кредитных историй тоже включены в перечень юридических лиц, по которым Национальный банк Украины принимает решение по таким параметрам:

в соответствии их трем и более критериям важности, которые предусмотрены порядком и критериями определения предприятий, учреждений и организаций, являющихся критически важными для функционирования экономики страны и обеспечения жизнедеятельности населения в условиях военного положения

об определении критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период для целей бронирования военнообязанных работников.

Стоит также напомнить, что 24 марта Национальный банк Украины определил специальные критерии отнесения участников финансового рынка к учреждениям, которые играют важную роль для функционирования национальной экономики страны. Это решение было принято регулятором для того, чтобы исполнить новое постановление Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года о мобилизационной подготовке и мобилизации относительно военнообязанных, которые подлежат бронированию от мобилизации.

Также стоит отметить, что уже этим летом Национальный банк может перестать удерживать курс доллара. Экономисты и аналитики утверждают что это может произойти уже в середине лета. Дело в том, что с июля вернут довоенные налоговы ставки, то есть льготную ставку 2% отменят. В целом благодаря помощи наших западных партнеров экономика Украины остается стабильной, в то же время ситуация полностью зависит от успехов наших Вооруженных сил Украины во время ожидаемого контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели. Чем быстрее, мы сможем избавиться от врага, тем более стабильной и контролируемой будет экономическая ситуация. Поэтому пожелаем нашим защитникам удачи и надеемся, что до конца этого года все они вернутся домой живыми и здоровыми.