В двух областях украинцы могут получить финансовую помощь через Укрпочту

Международная организация Доркас оказывает финансовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в двух регионах:

Запорожская

Закарпатская .

Единовременная сумма в размере 6 600 гривен на человека выплачивается на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Средства распределяются через офисы “Укрпочты”.

Для ВПЛ в Запорожье требования к оформлению финансовой помощи включают:

наличие удостоверения ВПЛ

Минимум три месяца с момента получения последней финансовой помощи от международных организаций

наличие хотя бы одного члена семьи, относящегося к уязвимой категории.

В Закарпатье требования к регистрации для получения финансовой помощи включают:

Минимум один месяц с момента последней выплаты, полученной от других международных гуманитарных организаций (если применимо)

наличие хотя бы одного члена семьи, относящегося к уязвимой категории.

Чтобы зарегистрироваться, заявители должны записаться на прием по телефону. Затем им будет назначена дата и время для подачи документов. Контактные телефоны для регистрации следующие:

Закарпатская область: +380635740254

Запорожская область: +380931563758, +380668722556

Горячая линия Доркас Украина: 0800-351-369

ВПЛ, имеющие право на получение финансовой помощи, должны принадлежать к одной из следующих категорий уязвимости:

Инвалиды или члены семьи с инвалидностью (подтверждается справками)

Многодетные семьи (с тремя и более детьми)

пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше)

Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями или имеющие членов семьи с хроническими заболеваниями (подтверждено сертификатами)

Беременные или семьи с детьми до трех лет

матери-одиночки или отцы-одиночки (статус подтвержден официальными документами).

Для регистрации семьи на получение помощи необходимы следующие оригиналы документов (без копий) на каждого члена семьи:

Паспорта

идентификационные коды

удостоверения вынужденных переселенцев

Свидетельства о рождении детей и их идентификационные коды

Документы, подтверждающие наличие перечисленных выше уязвимостей