В двух областях украинцы могут получить финансовую помощь через Укрпочту

Международная организация Доркас оказывает финансовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в двух регионах:
- Запорожская
- Закарпатская .
Единовременная сумма в размере 6 600 гривен на человека выплачивается на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Средства распределяются через офисы “Укрпочты”.
Для ВПЛ в Запорожье требования к оформлению финансовой помощи включают:
- наличие удостоверения ВПЛ
- Минимум три месяца с момента получения последней финансовой помощи от международных организаций
- наличие хотя бы одного члена семьи, относящегося к уязвимой категории.
В Закарпатье требования к регистрации для получения финансовой помощи включают:
- Минимум один месяц с момента последней выплаты, полученной от других международных гуманитарных организаций (если применимо)
- наличие хотя бы одного члена семьи, относящегося к уязвимой категории.
Чтобы зарегистрироваться, заявители должны записаться на прием по телефону. Затем им будет назначена дата и время для подачи документов. Контактные телефоны для регистрации следующие:
- Закарпатская область: +380635740254
- Запорожская область: +380931563758, +380668722556
- Горячая линия Доркас Украина: 0800-351-369
ВПЛ, имеющие право на получение финансовой помощи, должны принадлежать к одной из следующих категорий уязвимости:
- Инвалиды или члены семьи с инвалидностью (подтверждается справками)
- Многодетные семьи (с тремя и более детьми)
- пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше)
- Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями или имеющие членов семьи с хроническими заболеваниями (подтверждено сертификатами)
- Беременные или семьи с детьми до трех лет
- матери-одиночки или отцы-одиночки (статус подтвержден официальными документами).
Для регистрации семьи на получение помощи необходимы следующие оригиналы документов (без копий) на каждого члена семьи:
- Паспорта
- идентификационные коды
- удостоверения вынужденных переселенцев
- Свидетельства о рождении детей и их идентификационные коды
- Документы, подтверждающие наличие перечисленных выше уязвимостей
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