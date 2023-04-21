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В двух областях украинцы могут получить финансовую помощь через Укрпочту

21.04.2023
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Международная организация Доркас оказывает финансовую помощь внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в двух регионах:

  • Запорожская
  • Закарпатская .

Единовременная сумма в размере 6 600 гривен на человека выплачивается на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Средства распределяются через офисы “Укрпочты”.

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Для ВПЛ в Запорожье требования к оформлению финансовой помощи включают:

  • наличие удостоверения ВПЛ
  • Минимум три месяца с момента получения последней финансовой помощи от международных организаций
  • наличие хотя бы одного члена семьи, относящегося к уязвимой категории.

В Закарпатье требования к регистрации для получения финансовой помощи включают:

  • Минимум один месяц с момента последней выплаты, полученной от других международных гуманитарных организаций (если применимо)
  • наличие хотя бы одного члена семьи, относящегося к уязвимой категории.

Чтобы зарегистрироваться, заявители должны записаться на прием по телефону. Затем им будет назначена дата и время для подачи документов. Контактные телефоны для регистрации следующие:

  • Закарпатская область: +380635740254
  • Запорожская область: +380931563758, +380668722556
  • Горячая линия Доркас Украина: 0800-351-369

ВПЛ, имеющие право на получение финансовой помощи, должны принадлежать к одной из следующих категорий уязвимости:

  • Инвалиды или члены семьи с инвалидностью (подтверждается справками)
  • Многодетные семьи (с тремя и более детьми)
  • пожилые люди (в возрасте 60 лет и старше)
  • Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями или имеющие членов семьи с хроническими заболеваниями (подтверждено сертификатами)
  • Беременные или семьи с детьми до трех лет
  • матери-одиночки или отцы-одиночки (статус подтвержден официальными документами).

Для регистрации семьи на получение помощи необходимы следующие оригиналы документов (без копий) на каждого члена семьи:

  • Паспорта
  • идентификационные коды
  • удостоверения вынужденных переселенцев
  • Свидетельства о рождении детей и их идентификационные коды
  • Документы, подтверждающие наличие перечисленных выше уязвимостей


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21.04.2023
1 хвилина на прочитання
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