Стало відомо, яких прав позбавили військовозобов’язаних, що не перебувають на обліку у ТЦК

В Україні продовжується воєнний стан і загальна мобілізація. Закони, стосовно останнього пункту постійно змінюються та оновлюються. То студенти мають право виїжджати закордон, то ні. То повістки приходитимуть в Дію, то це вже спростовує Михайло Федоров та Міністерство цифрової трансформації. Зараз чергові зміни. Зокрема, тепер без довідки про взяття на облік у військкоматі неможливо буде зробити кілька важливих процедур.

Без обліку не візьмуть на роботу чи навчання

Згідно з новими оновленнями до закону, відтепер перш ніж вступити у ВУЗ або працевлаштовуватись, військовозобов’язаний громадянин має стати на облік у військкомат, якщо він там ще не перебуває. Також, абсолютно всі, хто якимось чином перетинає кордон повинні стати на військовий облік. Про це повідомив начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов.

«Приймати на роботу чи зараховувати на навчання громадянина можна лише після підтвердження того, що він перебуває на військовому обліку. Також щодо перетину державного кордону є обов’язкова вимога наявності військово-облікового документа», — розповів він.

Також було чимало інформації про те, що без довідки про взяття на облік неможливо буде подати документи в ЗАГС стосовно розлучення або одруження. Це некоректна інформація. Заяви приймають, просто потім ЗАГС подає інформацію про це в місцевий територіальний центр комплектування.

Була інформація й про обмеження в наданні медичних послуг для тих, хто не перебуває на обліку. Це теж спростували.

«Жодних обмежень щодо лікування військовозобов’язаних в закладах охорони здоров’я у чинному законодавстві не існує», — розповів Олександр Коновалов.

Отримати державні послуги військовозобов’язані можуть з військовим квитком або свідоцтвом про приписку до певної дільниці.

«Для призовників – свідоцтво про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаних – військовий квиток чи тимчасове посвідчення, а для резервістів – військовий квиток», – додав представник ТЦК та СП.

Студенти денної форми мають відстрочку від мобілізації

До слова, студенти денної форми навчання мають відстрочку від мобілізації на весь період навчання. Бували прецеденти коли таким особам вручали повістки. В такому разі потрібно подати до ТЦК документи, які підтверджують те, що ви навчаєтесь.