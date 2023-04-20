Осталось 2 недели: Приват выплатит до 50 тысяч гривен за оплату коммуналки

ПриватБанк придумал довольно интересную акцию, в которой могут принять участие все совершеннолетние украинцы, имеющие карточку от данного финучреждения. Последний день акции – 7 мая, и к этому периоду нужно успеть выполнить несколько условий. Все они достаточно просты и вполне легки в реализации. Победитель получит 50 000 гривен, а также будет 15 победителей, которые получат по павербанку мощностью на 20 000 mAh. Еще одним призом станет сертификат в “АЛЛО” или в giftmall.

Условия акции

Для того чтобы стать претендентом на победу нужно зарегистрироваться в акции с помощью Приват24 или на сайте банка и до 7 мая осуществить минимум семь платежей с карты Visa. Оплачивать нужно коммунальные услуги, Интернет или, например, телевидение. Это может быть оплата за электроэнергию, отопление, квартплата, водоснабжение, вывоз мусора, уборка придомовой территории.



В итоге вы должны сделать семь платежей. Так как сейчас апрель, то некоторые услуги, как например услуги интернет-провайдера, можно оплатить дважды: за апрель и май. Подобное сработает и с другими услугами.

ПриватБанк опроверг информацию о штрафах для клиентов

На днях в сети разлетелась информация о том, что Приватбанк в рамках финансового мониторинга блокирует карты клиентов, а также выписывает им безумные штрафы (30 000 гривен). В финучреждении ответили, что у них нет таких полномочий. Выдать штраф может только налоговая служба и то на основании судебного решения, подтверждающего факт отмывания средств или теневого ведения бизнеса.

Что касается блокирования счетов, то банк может это делать и не только во время финансового мониторинга, но и при подозрении в мошенничестве, спонсировании терроризма и т.д. К примеру, если вы несколько раз неправильно ввели пин-код карту могут заблокировать. Подозрение вызовет и одновременное снятие крупной суммы средств или их перевод в ночное время.