В Мінцифри анонсували здешевшання мобільного зв’язку

Єврокомісія та Рада ЄС погодились включити в Угоду про асоціацію положення про загальний роумінг.

Для середньостатистичного українця це означає, що найближчим часом Україна приєднається до загального роумінгу з Європейським союзом на постійній основі. Під час поїздки в Європу українські абоненти більше не будуть сплачувати різні додаткові збори. Таку інформацію озвучив Михайло Федоров.

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Міністр повідомив, що вартість дзвінків в країни Європейського союзу знизяться. Переплачувати за розмови більше не доведеться. На додаток, надалі не знадобиться міняти SIM-картку під час подорожей. Права українських споживачів послуг зв’язку будуть захищатися в відповідності до стандартів, що діють в країнах Європейського союзу.

За словами Михайла Федорова, міністерство, яке він очолює, телекомунікаційний регулятор, НКЕК та представлені на українському ринку оператори активно працюють в команді, щоб Україна могла приєднатися до Rome like at home якомога швидше.

Це свідчить про те. що інтеграція України в Євросоюз продовжується. З урахуванням того, що мільйони українців зараз розкидані по всьому світу, більшість з яких в країнах Європи, така ініціатива буде дуже доречною. Це дозволить людям залишатися на зв’язку.

Нагадаємо, що вже наприкінці квітня абоненти Київстар будуть платити більше. В середньому вартість зросте на 30%. Серед головних причин підвищення цін в Київстар називають необхідність відновлювати базові станції. Адже значна їх частина страждає через ворожі атаки. Це якщо говорити про прифронтові території. Загалом по всій території України оператори сотового зв’язку витратили чимало коштів в зимовий час, коли ворог ледь не щотижня атакував енергетичну інфраструктуру. Щоб забезпечити безперебійний зв’язок, оператори були вимушені встановлювати генератори для резервного живлення.

Водночас оператори завжди пропонують більш дешеві тарифи, однак вони часто не включають інтернет та хвилини на номери інших операторів.