В Украине введут штрафы для тех, кто не будет сортировать мусор

Евроинтеграция – это долгий и сложный путь и нередко украинцам нужно начинать с себя, прежде чем обвинять власть во всех земных грехах. В частности, сортировка мусора — распространенная и привычная тема в Европе и максимально непопулярная в Украине. Заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Евгений Федоренко считает, что население вряд ли в своем подавляющем большинстве добровольно начнет сортировать мусор, причем делать это добросовестно. Для этого людям нужен стимул. А ничего лучше штрафов пока придумать невозможно.

Верховная Рада уже приняла соответствующий закон

Одно из требований Еврокомиссии — правильная сортировка мусора, то есть забота об экологии. Соответственно, Совет уже принял закон об управлении отходами.

«Это реализация базовой рамочной директивы ЕС по управлению отходами. Закон вступает в силу 9 июля 2023 года. Но для того, чтобы он заработал, необходимо принять не менее трех десятков нормативно-правовых актов, подробно регулирующих каждую сферу», — рассказал Федоренко.

Также этот документ даст основание для того, чтобы привлекать инвесторов в развитие системы управления отходами.

«Нужны стимулы. К примеру, за отсортированные отходы гражданин может платить меньше, а за неразделенные больше. Именно так происходит в странах Европейского союза. Там, кроме того, что есть разные цены, еще есть огромные штрафы, если узнают, что ты оставил не там сверток или сдал неотсортированный мусор. Так, например, происходит в Германии и Австрии», — подчеркнул замминистра.

Вообще, частично мусор в Украине сортируют еще с 2018 года. По крайней мере, с тех пор сортировать нужно крупногабаритные отходы, содержащие внутри яд или химикаты. Опасные отходы следует отдавать на переработку в специальные организации. За игнорирование этого предусмотрен штраф до 1700 гривен.

И для справки: каждый украинец генерирует в год более 300 килограммов мусора. Его качественная сортировка помогла бы очень сильно улучшить экологию.