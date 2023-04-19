Українці можу самостійно підвищувати собі пенсію: як отримати на 50% більше

Українці можуть самостійно збільшити свою майбутню пенсію аж на 50%. Щоправда для цього їм доведеться вийти на заслужений відпочинок не в 60-т, а в 65 років і 7 місяців. Як забезпечити собі більший дохід на старість розповіли у Пенсійному фонді.

Отримати більшу пенсію українці можуть за правилами, прописаними у статті 29 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування». Згідно з нею пенсія українця, що добровільно продовжив свою трудову діяльність після досягнення пенсійного віку, щомісяця буде збільшуватися на певний відсоток:

за кожен місяць відтермінування пенсії до 5 років – 0,5%;

за кожен місяць понад 5 років – 0,75%.

Провівши нескладні розрахунки, можна прийти до висновку, що пропрацювавши додаткові 5 років та 7 місяців пенсіонер отримає підвишку у розмірі рівно 50%.

Таким чином пенсіонер, якому у 60 років по формулі розрахували пенсію у 5 тис. грн, через 5 років і 7 місяців отримає пенсію в сумі 7,5 тис. грн. А якщо продовжить свою працювати, його пенсія може зрости й до 8 чи 9 тис. грн.

Як в Україні розраховують пенсію?

Українським пенсіонерам розмір пенсії вираховують за спеціальною формулою:

середню зарплатню за останні три роки (зараз це 12 156 грн) множать на співвідношення зарплатні громадянина до середньої зарплатні, на кількість років стажу і на 1%.

Отримана сума – це так звана «гола пенсія». Саме на неї українцям щороку нараховують індексацію, яка у 2023 році склала майже 20%. У додаток до пенсії за формулою більшість пенсіонерів отримує різноманітні доплати: за вік, статус учасника бойових дій, інвалідність, додатковий стаж тощо.

Варто зазначити, що чимало українських пенсіонерів продовжують працювати після 60 років. Та не всі роблять це із власної волі. багатьом пенсіонерам просто не вдалося вписатися в нові вимоги до стажу, які, до того ж, щороку зростають на 12 місяців. Зараз на пенсію в 60-т можуть вийти лише громадяни, що відпрацювали 30 і більше років. А до 2028 року, коли завершиться реформування пенсійної системи, мінімальний стаж для 60-річних пенсіонерів сягне аж 35 років.