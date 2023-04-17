Українці мають заплатити податок за доходи, отримані на карту: названо терміни

Останнім часом все частіше з’являються повідомлення про потенційний 20% податок на всі доходи, отримані на банківські картки в Україні. Однак експерти стверджують, що ця інформація є необґрунтованою і не повинна сприйматися за чисту монету, оскільки такий податок не запроваджується.

Державна податкова служба не має доступу до особистих банківських рахунків громадян і не може контролювати операції з українськими картками. Тим не менш, фізичні особи зобов’язані декларувати свої доходи, незалежно від того, чи були вони отримані готівкою, чи перераховані на банківську картку, хоча не всі дотримуються цього правила.

Згідно з законодавством, доходи повинні бути задекларовані до 1 травня, а до 1 серпня фізичні особи зобов’язані сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. Недекларування доходів може розглядатися як систематична діяльність, що призводить до штрафів у розмірі від 17 000 до 34 000 гривень за роботу без реєстрації.

Банки за законом зобов’язані інформувати Держфінмоніторинг не лише про бізнес-рахунки, а й про всі особисті рахунки, які має фізична особа. Однак банкам заборонено розголошувати інформацію про рахунки. Винятки з цього правила включають

Коли податковий орган запитує інформацію про наявні банківські рахунки фізичної особи-підприємця, але без права доступу до виписок з рахунків або деталей руху коштів. Коли за рішенням суду вимагається розкриття інформації, пов’язаної з рахунком, наприклад, про рух коштів.

У таких випадках суд може надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, але тільки з конкретних причин.