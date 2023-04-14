Труснуло верхні поверхи: в Україні стався землетрус

14 квітня Головний спеціальний центр управління повідомив про новий землетрус в Україні магнітудою 3,2 бали. Епіцентр знаходився неподалік від міста Іршава Закарпатської області, на глибині 4 км, як зазначено на сайті центру.

Землетрус стався приблизно о 5 годині ранку, за 11 км від Іршави.

У спеціальному центрі управління зазначили, що землетрус класифікувався як ледь відчутний, лише деякі люди, які перебували в спокійному приміщенні, особливо на верхніх поверхах, змогли відчути коливання.

Цікаво, що 5 квітня, всього за тиждень до цього, в регіоні стався ще один землетрус магнітудою 2,2 бали (за шкалою Ріхтера). Цього разу епіцентр знаходився поблизу Мукачева, на глибині 3 км, і був визнаний нечутливим, лише зафіксованим сейсмографами.

Крім того, 12 квітня підземні поштовхи відчувалися в Івано-Франківській області, за 10 км від Яремче і на глибині 6 км. Цей землетрус магнітудою 2,6 бала також був визнаний нечутливим.

Таким чином, у квітні 2023 року в Україні сталося три землетруси.