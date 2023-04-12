Украинцев освободили от уплаты налога за недвижимость и землю: детали законопроекта

Украинцы платят налог за “лишние” квадратные метры. Также есть налог на землю, вокруг которого постоянно очень много споров и скандалов. Что касается земельного налога, то его плательщиками являются собственники земли, пая, те, кто пользуется этой землей, также иногда арендаторы, если подобное прописано договором. Однако на сегодня Верховная Рада освободила львиную долю украинцев от уплаты обоих видов налога. Речь обо всех украинцах, чье имущество пострадало в результате боевых действий, или находится на временно оккупированных территориях.

В Раде уже поддержали соответствующий законопроект

О том, что Рада поддержала законопроект №7632, уже сообщил председатель налогового комитета Совета Ярослав Железняк. Закон получил 281 положительный голос от нардепов.

“Освобождение платы за землю для физических (за весь 2022) и юридических лиц (с 01.03.2022 – 01.01.2023) будет применяться, если земельный участок расположен на территориях активных боевых действий или оккупированных территориях. С 2023 года льгота будет действовать в последнее число месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация”, – отметил Железняк.

Также физические и юридические лица освобождаются от уплаты налога за недвижимость за период 2021-2022 года, если имущество находит на оккупированных территориях.

“С 2023 года льгота будет действовать до последнего числа месяца, в котором завершены активные боевые действия или оккупация“, — добавил нардеп.

Автором законопроекта выступила Елена Шуляк. Она отметила, что факт уничтожения или сильного повреждения имущества должен быть подтвержден специальной комиссией. У собственников должен быть соответствующий акт. Налог не будут начислять с месяца, в котором имущество было уничтожено.

Все остальные должны уплатить налог до июля

Все остальные украинцы должны уплатить налог за лишние квадратные метры до июля 2023 года. Речь о тех у кого квартира более 60 м2, или дом свыше 120 м2. Если у жилья есть два собственника и доля каждого не превышает эту норму, тогда уплачивать налог не нужно.