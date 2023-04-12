Монобанк умножил долг клиенты почти в пять раз: женщина в отчаянии

На сайте Минфина регулярно появляются комментарии от клиентов разных финансовых учреждений. В основном они о плохом, о негативных историях, случившихся между банками и их клиентами, где последние просят совета у других и пытаются как-то решить свои вопросы. В одну из таких неприятных историй попала клиентка Монобанка, киевлянка Виктория Павленко, которая до войны активно пользовалась услугами “Мгновенной рассрочки” и средствами кредитного лимита. Все платежи женщина платила вовремя, поэтому проблем с банком у нее никогда не было. Но после начала войны Виктория потеряла работу и несколько платежей ей не удалось внести. Долг сразу вырос, причем почти в пять раз.

Женщина потеряла работу и не смогла ежемесячно вносить обязательный платеж

Сейчас долг киевлянки вырос с 33 тысяч гривен до 146 000. Все из-за того, что она не платила обязательные взносы в сентябре 2022 года и январе 2023 года. На всю сумму задолженности сразу же были начислены проценты.

Сначала женщина захотела поговорить с представителями банка, объяснить свое положение и возможно договориться о реструктуризации долга, но никакого результата это не дало. В настоящее время минимальный взнос, который должна делать женщина каждый месяц, — 6000 гривен. Это, по ее словам, половина ее зарплаты. Ни на какие уступки кредитор идти не собирается. Сама же Виктория называет свое положение “пожизненным рабством”.

В Монобанке коротко охарактеризовали эту ситуацию

Представители банка говорят, что не могут постоянно предлагать украинцам льготные кредитные ставки или каникулы, ведь тогда банк окажется на грани банкротства. Относительно реструктуризации долга такая процедура действительно существует, но ее рассматривают в каждом случае индивидуально. И вероятно, если после определенного финансового мониторинга учреждение видит, что клиент может постепенно выплачивать долг, то никакой реструктуризации не будет.