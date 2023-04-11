Дмитрий Гордон объяснил почему ни один из его сыновей не ушел на фронт

Известный телеведущий и шоумен Дмитрий Гордон достаточно тщательно скрывает свою личную жизнь. Но как оказывается у него есть семеро детей, трое сыновей и четыре дочери. Ребята уже давно совершеннолетние, так что у многих украинцев возникает вопрос, где они, находятся ли они во время войны в Украине. Или наконец вступили в ряды ВСУ, или, по крайней мере, стали на учет в военкомате, как это сделали уже сотни тысяч обычных украинцев. В интервью на ютуб-канале “И грянул Грэм” Дмитрий наконец-то ответил на все эти вопросы.

Сыновья Гордона не находятся в Украине

Сыновья Гордона это 31-летний Ростислав, 28-летний Дмитрий, и 21-летний Лев и все они живут за границей.

«У старшего моего сына заболевание очень тяжелое, с которым не то что на фронт, ему жить с ним тяжело. Что касается двух других моих детей, то они оба рождены не в Украине. Лев у меня гражданин Соединенных Штатов Америки. Они живут в Америке многие годы. Учились – один в Англии учился еще в школе, затем в университете в Англии. Оба живут в Америке», – заявил Гордон.

Один из сыновей Ростислав получает доход с Ютуба, а другой — Дмитрий, работает в Голливуде. Он композитор.

«Он окончил лучший университет мира, выпускаемый композиторами – Беркли. Он работает с Барброй Стрейзанд, Уолтером Афанасьевым. Серьезный парень! Он фильмы делает, получает международные призы», – гордится Гордон.

Вместе с Дмитрием в США проживает и брат Лев. Старшая дочь, которой 24 года, до войны жила и работала в Украине. Занимала достойный пост в американской компании.

Гордон воспитывает трех дочерей от Олеси Бацман – 11-летняя Санта, 6-летняя Алиса и 3-летняя Лиана.

Почему Дмитрий Гордон собственной персоной не идет воевать – неизвестно. Ему 55 лет, поэтому он еще полностью военнообязан. Ну, по крайней мере, пока находится в Украине, хотя в начале войны было немало информации о том, что он пытался уехать заграницу.