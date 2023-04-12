С апреля изменятся тарифы на воду: подорожает ли и электроэнергия?

О повышении тарифов на коммунальные услуги говорится с конца 2022 года. Подобная информация постоянно проскакивает в различных средствах массовой информации. Еще с нового года тарифы на электроэнергию выросли для предпринимателей. Обычное население пока платит по старым ценам. Но вот перемены дошли до всех. Уже с 1 апреля вырастут тарифы на воду. Среднестатистическая семья будет платить в месяц на 70-80 гривен больше. Повышение будет происходить в два этапа, то есть первое будет 1 апреля, а второе — 1 июля. Вместе с водой в апреле должна подорожать и электроэнергия, но этот пункт решили еще потянуть, как минимум до мая.

Как подорожает вода (процентное соотношение)

С 1 апреля вода подорожает на 12,3%, а с 1 июля на 14,1%. Окончательная цена воды будет различаться в зависимости от области и конкретного города. Фиксированных цен на воду, как это есть с газом, в Украине нет.

К примеру, в Киеве в апреле кубометр воды подорожает с 30 гривен до 38, а в июле это будет примерно 40 гривен. Во Львове сейчас кубометр воды стоит около 26 гривен, в ближайшее время подорожает до 29 гривен. Но это большие города, и там тарифы на воду немного ниже. Например, в небольшом городке Дрогобыч, что во Львовской области уже сейчас кубометр стоит 43 гривны и в результате апрельского повышения вырастет до 51 гривны, а в июле это будет уже 58 гривен.

Цены на газ останутся неизменными

Отопительный сезон подходит к концу и все же украинцы платили за газ, как и было обещано — 8 гривен за куб. В Украине продолжает действовать мораторий, запрещающий повышать цену до конца военного положения.