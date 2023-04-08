Популярный препарат от сердца отказался фальшивкой: объяснение врача

В Украине продают немало лекарств от болезней сердца, которые на самом деле неэффективны. Более того, они не приносят никакого результата.

Именно об этих препаратах на своей странице в Instagram рассказал врач-невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрипник.

Какие сердечные капли не работают

Медик рассказал, что популярный препарат Трикардин – это фуфломицин. В состав препарата входит валериана, пустырник и боярышник. Еще несколько лет назад настойки этих трех трав в аптеке покупать для всего лечения: от нарушений сна до климакса. Впоследствии хитрые производители решили смешать смесь этих трех трав и дали ей название Трикардин.

На упаковке этого псевдолекарства указано, что это сердечные капли и используется в кардиологии. А в показаниях к приему этих капель – функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, то есть то, что называются венетоневрозом или нейроциркулярная дистония).

Всем уже известно, что такого диагноза действительно не существует. То есть эти капли никак не лечат сердце. Однако надпись “сердечные капли” прямо на бутылке вводит в заблуждение людей, особенно пенсионеров и пожилых людей, которые действительно могут иметь проблемы с сердечно-сосудистой системой.

По словам известного врача Евгения Скрипника, валериана, пустырника и боярышника, даже если они в одной бутылочке, не имеют эффективности.

В общем, эффективность всех травяных сборов не более 20%, то есть это на уровне плацебо.

А если вы очень хотите лечиться травами, то лучше собрать травы где-нибудь в сельской местности подальше от дороги и заваривать травяные чаи. Так польза для здоровья точно будет значительнее, чем употребление настоек или смесей в минимальной дозировке. Ведь эти капли вы будете принимать микродозами. В целом эффективность подобных настоек на основе трав очень преувеличена, так что будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки маркетологов.