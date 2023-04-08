На OLX запрацювала нова шахрайська схема: попастись може кожен

Під час війни в Україні значно зросла кількість аферистів. Шахраї нагло грабують людей користуючись тим, що зараз є дуже багато розгублених та переляканих осіб, які сліпо довіряють іншим. Аферисти наживаються на всьому. Прикидаються благодійними організаціями та виманюють у людей їхні банківські дані начебто для перерахунку допомоги, а натомість крадуть останні кошти.

І ось, днями стало відомо, що почастішали випадки шахрайства на платформі ОЛХ. Це популярний серед українців сайт, де можна вигідно купити, продати чи навіть безкоштовно віддати найрізноманітніші категорії речей і товарів. То в чому полягає “розвод”? Розповідаємо.

Схема обману досить витончена

Під загрозою люди, які продають товар. Їм пишуть шахраї прикидаючись потенційним покупцем. Вони кажуть, що готові купити товар і оплатити його. Потім присилають фейкове посилання начебто на оформлену доставку і кажуть, що все оплатили. В жодному разі на це посилання не можна натискати.

“Хочу, щоб люди знали в обличчя людину, яка наживається на непоінформованості інших. Якщо хтось не в курсі, то кажу – переходити за будь-яким посиланням, яке вам скидають покупці, вам для отримання оплати/підтвердження замовлення не можна”, – написала Марія Власюк, якій власне й написали аферисти.

Як вберегти себе?

Якщо мова саме про ОЛХ доставку, то всі дані і маніпуляції покупця відображатимуться у вашому особистому кабінеті. Якщо він дійсно оплатив річ і замовив доставку, вам це відобразиться і за жодним посиланням переходити не потрібно, інакше ризикуєте втратити дані банківської картки, а згодом й гроші.

Серед інших стандартних заходів безпеки працівники кіберполіції відзначають наступне:

Не розголошувати нікому дані карток, навіть якщо це поліція або представник банку. Мається на увазі пін-код, та тризначний код на звороті. Не спілкуватися телефоном з людьми, які представляються працівниками банку та щось від вас вимагають. Переривайте дзвінок і телефонуйте на гарячу лінію банку. У разі втрати картки відразу ж її блокуйте.

А ще встановіть у додатку ліміти на зняття готівки та оплату в Інтернеті.