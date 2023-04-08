Електроенергія тільки для багатих? Скільки будемо платити на кВт вже цієї весни

Вже цієї весни тарифи на електроенергію в Україні можуть підвищити з 1,44 гривні за кВт до 5,5 гривні за кВт.

Однак це підвищення швидше за все буде поетапним, а не одноразовим. Інакше це викличе обурення серед українців, значна частина яких опинилася в скруті через вторгнення російських окупантів.

Таку інформацію оприлюднило видання Цензор. У публікації посилаються на власні джерела та додають, що в Кабінеті міністрів ще не прийняли остаточного рішення. А в Офісі Президента побоюються соціального невдоволення через можливе зростання тарифів на фоні падіння доходів громадян.

Співрозмовник видання додає, що зараз кожна кВт*год коштує близько 7 гривень. Різниця між реальним та економічно обгрунтованим тарифом покривається завдяки доходу від генерації Енергоатому та Укргідроенерго.

Зараз з кожного кВт електроенергії немає ресурсу для покриття 1,3 гривні. Таким чином лише за 2022 рік виник борг у розмірі 30 мільярдів гривень. Зараз потрібні десятки мільярдів гривень на відновлення пошкодженої численними ракетними атаками ворога на енергетичну інфраструктуру.

Наразі лише Укргідроенерго оцінюють свої збитки в 22 мільярди гривень. Прямі збитки ДТЕК сягають шести мільярдів гривень, і це без урахування втрат Енергоатому та Центренерго.

Тож зараз міжнародні партнери закликають підвищити тарифи на електропостачання. В підписаному з Міжнародним валютним фондом меморандумі йде мова про відновлення конкуренції на ринках. Але конкуренція без запровадження ринкових тарифів неможлива. Тож з великою ймовірністю вже цього травня або червня доведеться більше платити за електрику. В уряді намагаються заспокоїти українців заявами про те, що всі, хто не може сплачувати нові тарифи, може розраховувати на отримання субсидії. Однак пояснень з яких джерел будуть фінансуватися субсидії немає.

Водночас тарифи на газ та теплопостачання залишатимуться незмінними до кінця дії воєнного стану та ще шість місяців після його скасування.