Суд вынес приговор украинцу, перешедшему дорогу в неустановленном месте: детали инцидента

Пешеходы такие же участники дорожного движения, как владельцы транспортных средств. И те, и другие обязаны соблюдать ПДД во избежание дорожно-транспортных происшествий. Обычно во всех авариях обвиняют именно водителей, но иногда виноваты только пешеходы, решившие перейти или внезапно перебежать дорогу в неустановленном месте. Люди должны понимать, что за это им грозит уголовная или административная ответственность. И это в лучшем случае, а в худшем сильные травмы вплоть до смерти. Похожая ситуация произошла в Запорожье. Там мужчина переходил дорогу не по “зебре”, в результате чего спровоцировал аварию. Суд признал его виновным.

Мужчина получил административное наказание и штраф

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и столкнулся с автомобилем водитель которого не успел притормозить. В результате столкновения пешеход получил телесные повреждения, а водитель – значительные вмятины на авто.

Уже было проведено судебное заседание, на которое виновный не явился. Однако суд решил, что это не помешает объявить решение. В нем говорилось следующее: “пешеход совершил пересечение проезжей части в неустановленном месте. А именно вне пешеходного перехода и допустил на себя наезд транспортного средства Mercedes Benz” и признал пешехода виновным в ДТП”.

Сначала виновный должен был получить уголовную ответственность, но попросил переквалифицировать ее в административную аргументируя это тем, что его повреждения не значительны. Суд принял и удовлетворил этот запрос. И все же от административного наказания виновник аварий не ушел. Более того, владелец изуродованного авто теперь имеет право требовать от пешехода деньги за материальный и моральный ущерб. Какие это суммы нигде не указано.

Именно по этому делу водителю дополнительно повезло в том, что он не нарушал правила дорожного движения и ехал с разрешенной скоростью. Поэтому вся вина за случившееся полностью перешла на пешехода.