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Идея завтрака на скорую руку: яблочные драники за 10 минут

08.04.2023
1 хвилина на прочитання

Яблоки и мука – это те ингредиенты, которые имеют право быть основой для всех любимых десертов – пироги, запеканки, штрудели. Но это далеко не все идеи, предлагаем приготовить вкусные и сладкие яблочные драники.

Кулинарка на своей странице в Instagram опубликовала простой, но очень интересный рецепт яблочных драники, которые можно приготовить всего за 10 минут.

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Для приготовления этого неповторимого завтрака нам понадобится:

  • шесть яблок не слишком больших;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 2-3 столовые ложки рисовой муки, можно заменить пшеничной или овсяной;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • растительное масло для жарки;
  • щепотка молотой корицы или ванилин, если нравится.

Процесс приготовления займет минимум времени:

  1. Очистите яблоки и натрите на крупную терку, кожу можно не снимать, если она достаточно мягкая.
  2. К яблокам добавьте сахар и яйца и хорошо перемешайте, затем добавьте соль и муку и снова перемешайте.
  3. Сковороду с растительным маслом хорошо разогрейте и обжаривайте дерну с обеих сторон до золотистого цвета.
  4. Готовые драники лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Готовое блюдо можно подавать со сметаной, маслом, вареньем, сгущенкой и даже мороженым. Обязательно попробуйте приготовить яблочные драники, ведь на все потратите не больше 10-15 минут. Яблочные драники точно понравятся детям, и, возможно, станут любимым блюдом вашей семьи.

Отметим, что в этом блюде будет минимум калорий. А еще она очень полезна, ведь яблоки являются отличным источником витамина C. Также в них содержится большое количество растительных волокон, которые способствуют здоровью желудочно-кишечного тракта и поддерживают здоровый вес. Также в них содержатся антиоксиданты, эти вещества помогают снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Стоимость яблок более чем доступна, ведь фермеры распродают запасы.


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08.04.2023
1 хвилина на прочитання
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