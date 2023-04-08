Идея завтрака на скорую руку: яблочные драники за 10 минут

Яблоки и мука – это те ингредиенты, которые имеют право быть основой для всех любимых десертов – пироги, запеканки, штрудели. Но это далеко не все идеи, предлагаем приготовить вкусные и сладкие яблочные драники.
Кулинарка на своей странице в Instagram опубликовала простой, но очень интересный рецепт яблочных драники, которые можно приготовить всего за 10 минут.
Для приготовления этого неповторимого завтрака нам понадобится:
- шесть яблок не слишком больших;
- 1 столовая ложка сахара;
- 2-3 столовые ложки рисовой муки, можно заменить пшеничной или овсяной;
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- растительное масло для жарки;
- щепотка молотой корицы или ванилин, если нравится.
Процесс приготовления займет минимум времени:
- Очистите яблоки и натрите на крупную терку, кожу можно не снимать, если она достаточно мягкая.
- К яблокам добавьте сахар и яйца и хорошо перемешайте, затем добавьте соль и муку и снова перемешайте.
- Сковороду с растительным маслом хорошо разогрейте и обжаривайте дерну с обеих сторон до золотистого цвета.
- Готовые драники лучше выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Готовое блюдо можно подавать со сметаной, маслом, вареньем, сгущенкой и даже мороженым. Обязательно попробуйте приготовить яблочные драники, ведь на все потратите не больше 10-15 минут. Яблочные драники точно понравятся детям, и, возможно, станут любимым блюдом вашей семьи.
Отметим, что в этом блюде будет минимум калорий. А еще она очень полезна, ведь яблоки являются отличным источником витамина C. Также в них содержится большое количество растительных волокон, которые способствуют здоровью желудочно-кишечного тракта и поддерживают здоровый вес. Также в них содержатся антиоксиданты, эти вещества помогают снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.
Стоимость яблок более чем доступна, ведь фермеры распродают запасы.
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