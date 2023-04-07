Электроэнергия только для богатых? Сколько будем платить на кВт уже этой весной

Уже этой весной тарифы на электроэнергию в Украине могут повысить с 1,44 грн за кВт до 5,5 грн за кВт.

Однако это повышение, скорее всего, будет поэтапным, а не одноразовым. Иначе это вызовет возмущение среди украинцев, значительная часть которых оказалась в затруднении из-за вторжения российских оккупантов.

Такую информацию обнародовало издание Цензора. В публикации ссылаются на свои источники и добавляют, что в Кабинете министров еще не приняли окончательного решения. А в Офисе Президента опасаются социального недовольства из-за возможного роста тарифов на фоне падения доходов граждан.

Собеседник издания добавляет, что сейчас каждый кВт*ч стоит около 7 гривен. Разница между реальным и экономически обоснованным тарифом покрывается благодаря доходу от генерации Энергоатома и Укргидроэнерго.

Сейчас с каждого кВт электроэнергии нет ресурса для покрытия 1,3 гривны. Таким образом, только за 2022 год возник долг в размере 30 миллиардов гривен. Сейчас нужны десятки миллиардов гривен на восстановление поврежденного многочисленными ракетными атаками врага на энергетическую инфраструктуру.

Пока только Укргидроэнерго оценивают свои убытки в 22 миллиарда гривен. Прямой ущерб ДТЭК достигает шести миллиардов гривен, и это без учета потерь Энергоатома и Центрэнерго.

Сейчас международные партнеры призывают повысить тарифы на электроснабжение. В подписанном с Международным валютным фондом меморандуме идет речь о возобновлении конкуренции на рынках. Но конкуренция без введения рыночных тарифов невозможна.

Так что с большой вероятностью уже этого мая или июня придется больше платить за электричество. В правительстве пытаются успокоить украинцев заявлениями о том, что все, кто не может платить новые тарифы, могут рассчитывать на получение субсидии. Однако объяснений из каких источников будут финансироваться субсидии нет.

В то же время, тарифы на газ и теплоснабжение будут оставаться неизменными до конца действия военного положения и еще шесть месяцев после его отмены.