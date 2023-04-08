70 000 гривень не межа: як український ринок праці відновлюється в умовах війни

Війна триває вже понад 400 днів, але українці знайшли способи адаптуватися до реалій сьогодення. Ринок праці поступово відновлюється, з’являються нові робочі місця. Розповідаємо, які професії зараз найбільшвисокооплачувані. Зазначимо, що заробітна плата топового фахівця стартує від 35 тисяч гривень на місяць.

За даними експерта з ринку праці Валентини Гаврюшенко, зараз найбільшим попитом мають робітничі спеціальності, тобто сантехніки, електрики, машиністи, ремонтники, слюсарі та інші, що стали дефіцитними, в тому числі через війну.

Мінімальна конкуренція зараз в медичній сфері. Є чимало пропозицій для офтальмохірурга, кардіолога, спеціаліста з УЗД. Також стабільно високий попит на сімейних лікарів, психологів, реаніматологів, кардіологів, а також фармацевтів. Чимало лікарів зараз на фронті, інші ж покинули Україну ще на початку війни. Тож зараз відчувається гостра нестача медиків.

Серед найбільш популярних спеціалістів цього року є енергетики, професійні військові, спеціалісти в сфері оборонної промисловості, а також інженери, логісти, педагоги та науковці.

Що стосується професій з найбільшими зарплатами, то слід зазначити, що середня заробітна плата після початку повномасштабної війни знизилася приблизно на 10%, і наразі становить близько 16 тисяч гривень.

Спеціалісти впевнені, що цьогоріч ставки можуть зрости приблизно на 15-20%.

Щодо галузей з найвищими заробітними платами, то тут слід зазначити трійку лідерів: IT-фахівці, агробізнес та фармацевтику. Середня зарплата в цих галузях досягає 35-60 тисяч гривень.

Спеціалісти з міжнародного права можуть розраховувати на прибуток в 70 тисяч гривень, стоматологи – 75 тисяч гривень, продакт-менеджери та спеціалісти з фармацевтики – 80 тисяч гривень, головні бухгалтери – 90 тисяч гривень.

Щодо галузей, що зазнали найбільших збитків через вторгнення окупантів, слід зазначити, готельно-ресторанний бізнес та офлайн-рітейл. Зарплати працівників в цих сферах значно знизилися.

Попри всі випробування, бізнес, який заледве почав відновлюватись після пандемії коронавірусу, витримав виклики повномасштабної війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру. В будь-якому разі ситуація покращуватиметься, а успіхи наших захисників на фронті лише цьому сприятимуть.