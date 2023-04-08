70 000 гривен не предел: как украинский рынок труда восстанавливается в условиях войны

Война длится уже более 400 дней, но украинцы нашли способы адаптироваться к сегодняшним реалиям. Рынок труда постепенно восстанавливается, появляются новые рабочие места. Рассказываем, какие профессии сейчас самые высокооплачиваемые. Заработная плата топового специалиста стартует от 35 тысяч гривен в месяц.

По данным эксперта по рынку труда Валентины Гаврюшенко, сейчас наибольшим спросом пользуются рабочие специальности, то есть сантехники, электрики, машинисты, ремонтники, слесари и другие, ставшие дефицитными, в том числе в результате войны.

Минимальная конкуренция сейчас в медицинской сфере. Есть немало предложений для офтальмохирурга, кардиолога, специалиста по УЗИ. Также стабильно высок спрос на семейных врачей, психологов, реаниматологов, кардиологов, а также фармацевтов. Многие врачи сейчас на фронте, другие же покинули Украину еще в начале войны. Поэтому сейчас ощущается острая нехватка медиков.

Среди наиболее популярных специалистов в этом году есть энергетики, профессиональные военные, специалисты в сфере оборонной промышленности, а также инженеры, логисты, педагоги и ученые.

Что касается профессий с наибольшими зарплатами, то следует отметить, что средняя заработная плата после начала полномасштабной войны снизилась примерно на 10%, и сейчас составляет около 16 тысяч гривен.

Специалисты уверены, что в этом году ставки могут вырасти примерно на 15-20%.

Что касается отраслей с высокими заработными платами, то здесь следует отметить тройку лидеров: IT-специалисты, агробизнес и фармацевтику. Средняя зарплата в этих отраслях достигает 35-60 тысяч гривен.

Специалисты по международному праву могут рассчитывать на прибыль в 70 тысяч гривен, стоматологи – 75 тысяч гривен, продакт-менеджеры и специалисты по фармацевтике – 80 тысяч гривен, главные бухгалтеры – 90 тысяч гривен.

Относительно отраслей, нанесших наибольший ущерб из-за вторжения оккупантов, следует отметить гостинично-ресторанный бизнес и оффлайн-ритейл. Зарплаты работников в этих областях значительно снизились.

Несмотря на все испытания, бизнес, едва начавший восстанавливаться после пандемии коронавируса, выдержал вызовы полномасштабной войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру. В любом случае, ситуация будет улучшаться, а успехи наших защитников на фронте только этому будут способствовать.