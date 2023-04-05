В Київстар розповіли, як просто збільшити кількість хвилин та гігабайт

Київстар пропонує своїм абонентам можливість перейти на контрактну форму оплати послуг. Для переходу користувачам достатньо виконати кілька простих кроків у додатку “Мій Київстар” та підтвердити свою особу за допомогою додатку Дія або системи BankID НБУ.

Компанія виділяє кілька переваг використання контрактної форми обслуговування. Однією з головних переваг є посилений захист від шахрайства, оскільки будь-які зміни номерів або SIM-карт можуть бути здійснені лише власником за умови належної ідентифікації.

Покращене управління послугами з-за кордону

Крім того, “Київстар” пропонує послугу, якою можна керувати, навіть перебуваючи за кордоном. “За одним документом, що посвідчує особу, можна підключити до 5 номерів і керувати ними з додатку, навіть перебуваючи за кордоном”, – зазначають у компанії.

Контрактні тарифи пропонують більше можливостей за ту саму ціну або навіть за меншу порівняно з передплатою, включаючи більше Гб, більше хвилин та більше суперпослуг.