В Київстар розповіли, як просто збільшити кількість хвилин та гігабайт

Київстар пропонує своїм абонентам можливість перейти на контрактну форму оплати послуг. Для переходу користувачам достатньо виконати кілька простих кроків у додатку “Мій Київстар” та підтвердити свою особу за допомогою додатку Дія або системи BankID НБУ.
Компанія виділяє кілька переваг використання контрактної форми обслуговування. Однією з головних переваг є посилений захист від шахрайства, оскільки будь-які зміни номерів або SIM-карт можуть бути здійснені лише власником за умови належної ідентифікації.
Покращене управління послугами з-за кордону
Крім того, “Київстар” пропонує послугу, якою можна керувати, навіть перебуваючи за кордоном. “За одним документом, що посвідчує особу, можна підключити до 5 номерів і керувати ними з додатку, навіть перебуваючи за кордоном”, – зазначають у компанії.
Контрактні тарифи пропонують більше можливостей за ту саму ціну або навіть за меншу порівняно з передплатою, включаючи більше Гб, більше хвилин та більше суперпослуг.
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