Українцям хочуть вручати повістки через Viber, WhatsApp та Telegram: номери телефонів уже зібрано

В Україні військовозобов’язаним чоловікам незабаром почнуть надсилати повістки у Viber, WhatsApp та Telegram. Для цього вже є майже всі необхідні умови. Зокрема сформована база телефонних номерів громадян призовного віку, а сам механізм відправки «запрошень» до військкомату є аналогічним до вже існуючого механізму розсилки судових повісток.

Про можливе нововведення повідомив член комітету Ради з питань національної безпеки та, за сумісництвом, представник президента в парламенті Федір Веніславський. В ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про деталі впровадження нової системи вручення повісток.

Нардеп наголосив, що наразі немає жодних перешкод для втілення цього задуму. База номерів військовозобов’язаних чоловіків в Україні була ще до війни. До того ж є чудовий приклад у вигляді вже працюючого механізму розсилки у Viber судових повісток. То чому б не модернізувати роботу військкоматів, позбувшись при цьому цілої низки застарілих бюрократичних процедур.

На думку Веніславського почати можна із розсилки громадянам повідомлень про необхідність прибути до центру комплектування за місцем проживання. Це вже зменшить навантаження на працівників військкоматів, зробить їх роботу більш злагодженою та ефективною.

Загалом процедура мобілізації в Україні має цілу низку недоліків, над виправленням яких зараз активно працюють урядовці. Зокрема це питання із переселенцями, які часто ігнорують свій обов’язок встати на військовий облік за новим місцем проживання і фактично «губляться між військкоматами». Адже якщо громадянин не стоїть на обліку в жодному центрі комплектування, отримати повістку він може лише якщо буде затриманий на блокпості чи просто на вулиці для перевірки документів.

Комітет Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони має на меті владнати такі спірні питання. Зокрема нардепи планують вдосконалити деякі законодавчі акти, що регулюють процедуру вручення повісток. Завдяки таким змінам військкомати зможуть систематизувати вручення повісток та значно зменшити кількість конфліктних ситуацій під час виконання своїх прямих обов’язків.