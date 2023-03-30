Для трех знаков зодиака апрель начнется с неприятностей: что притовила им судьба

Первые числа апреля нескольким знакам зодиака принесут одни неприятности. Этими знаками, по мнению астрологов, станут Телец, Лев и Козерог. В начале месяца им не стоит принимать важных решений, ведь есть риск допустить роковую ошибку. Также представителям названных знаков не советуют действовать на эмоциях, а наоборот – тщательно обдумывать каждый свой шаг.

Причиной опасностей, которые подстерегают Тельцов, Львов и Козерогов, астрологи считают неблагоприятное положение планет. Сейчас как раз происходит транзит Марса, Меркурия и Юпитера через созвездие Овна. А Плутон впервые за последние два столетия вошел в знак Водолея. Эти космические явления могут добавить забот представителям перечисленных знаков.

Телец

Тельцы в начале апреля столкнутся с ситуациями, из которых будет крайне сложно найти выход. Недоразумение с коллегами, ссора со второй половинкой и другие неприятности – все это переполнит чашу терпения представителей знака. Они вдруг станут тревожными и неуверенными в себе.

Не лучшим образом повлияет на Тельцов и Луна, которая в последние дни марта достигнет первой четверти в знаке Рака. Такое положение Луны заставит Тельцов снова вспомнить о чувствах, которые им едва удалось в себе задушить. А ностальгия по прошлому редко приводит к чему-то хорошему.

Лев

Для Львов в первые дни апреля решающим станет влияние Плутона, который сейчас находится в знаке Водолея. Их будут беспокоить отношения с близкими. Львам почему-то начнет казаться, что они никому не могут доверять.

Эти ощущения будут немного преувеличены, однако позволят Львам правильно выстроить личные границы, а возможно даже прекратить общение с некоторыми токсичными людьми. И хотя отказаться от части друзей и знакомых будет непросто, это решение в конце концов пойдет Львам на пользу.

Козерог

В начале апреля Козероги поймут, что устали от своей ежедневной рутины. Им уже не в радость просыпаться по утрам и начинать день, который пройдет так же, как предыдущий.

Представителям знака советуют вырваться из круговорота событий и отдохнуть. Ведь без этой «паузы» они уже в ближайшие несколько дней дойдут до отчаяния и могут натворить глупостей. Некоторым Козерогам придет в голову уволиться или разойтись с любимым человеком. Так что лучше сделать все, чтобы избежать такого развития событий.