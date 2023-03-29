Nokia запустить 4G зв’язок на місяці вже цього року

Телекомунікаційна компанія з Фінляндії Nokia планує вже в 2023 запустити на Місяці стільниковий зв’язок типу 4G. Про це повідомляє видання CNBC. Nokia наважилася на цей проект для того, щоб забезпечити сучасним зв’язком членів космічної експедиції «Артеміда», яку NASA планує в 2024 році.

Доставкою обладнання на супутник Землі займеться корабель компанії SpaceX , відправлення якого заплановано на найближчі місяці. Базові станції 4G будуть встановлені в кратері Шеклтона, що знаходиться в межах південного полюса Місяця.

Стверджується, що зв’язок використовуватиметься для обміну інформацією між безпілотним дроном-місяцеходом і безпосередньо посадковим модулем ракети. У NASA вважають, що стільниковий зв’язок необхідний експедиції не менше, ніж класичний радіозв’язок. Мережа дозволить космонавтам управляти дроном на великій відстані, а також передавати відео та дані телеметрії на Землю в режимі реального часу.