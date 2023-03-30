Синоптики шокировали прогнозом погоды на Пасху и весь апрель в целом

Весна началась довольно-таки не плохо. В марте было очень много теплых дней, иногда температура воздуха достигала даже 15 градусов выше нуля. Казалось бы, в этом году просто ранняя весна и украинцам повезло быстро забыть о зимних холодах. Но погоде присуща сильная цикличность, а тем более если речь об украинской весне, где солнечный весенний день через несколько часов может превратиться в заснеженную зимнюю сказку. В последние дни снег как раз и выпал в большинстве украинских областей, принеся с собой значительное похолодание. Синоптики рассказали, чего ждать дальше. Каким будет апрель, и Пасха – любимый праздник многих христиан.

Пасха не будет слишком теплой

Первая половина апреля, включая Пасху, скорее будут холодными и дождливыми, а иногда следует ожидать даже снега и заморозков. Что интереснее всего закончится похолодание именно на Пасху, а затем должна установиться стабильно теплая погода, где столбики термометров будут достигать +20.



Народный синоптик Станислав Щедрин утверждает, что холоднее всего будет в Карпатах. Там следует ждать снега и заморозков. Но зато во второй декаде месяца украинцев ждет почти летняя погода.

“Температура все чаще будет на уровне 15-20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено», — отметил синоптик.

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, соглашается с коллегой и тоже считает, что холодный циклон в Украине продержится недолго. Уже после 16-17 апреля погода резко улучшится и долгое время будет достаточно теплой.

В Укргидрометцентре говорят, что апрель этого года будет примерно на 2 градуса теплее прошлогоднего. В общем, эту весну можно считать теплой. В мае и подавно столбики термометров пересекут +20.