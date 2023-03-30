Українцям на смартфон прийдуть електронні сертифікати для покупок в АТБ: сума — 3000 гривень

Українцям продовжують допомагати як гуманітаркою, так і фінансово. Окрім щомісячних виплат мешканці деокупованих територій та ВПО можуть отримати й різноманітні разові виплати. Зокрема, наразі всесвітня продовольча програма спільно з ADRA Ukraine роздаватимуть мешканцям Херсону електронні сертифікати на покупки в АТБ. Такий сертифікат приходитиме на смартфон і ним можна буде розрахуватися в будь-якому супермаркеті цієї мережі. Херсонцям прийде два текстових повідомлення від відправника UN WFP. Тож, будьте уважні й не видаліть їх випадково думаючи, що це спам.

Перше з повідомлень підтверджуватиме ваше право на отримання допомоги, друге міститиме сам сертифікат у вигляді номера, який складається з 8 цифр.

Як це відбуватиметься?

Допомога стосується всіх мешканців Херсону. Загальна сума сертифікатів становитиме 3000 гривень, а вартість одного з них 500 гривень. Тобто одній особі прийде 6 таких сертифікатів, які вона зможе витратити впродовж двох місяців. Ба більше, сертифікат може отримати кожен член родини, але не більше п’яти осіб. Тобто якщо в сім’ї проживає 6 і більше членів, то сертифікат видадуть лише на п’ятьох.

Крім АТБ, такі ж сертифікати херсонцям відправлятиме й компанія “Сільпо”. В обох випадках можна буде купувати все крім тютюнових виробів і алкоголю.

Як користуватися сертифікатом?

Сертифікати приходитимуть лише тим людям, які наразі проживають у Херсоні. Термін дії кожного сертифіката буде на ньому вказаний. За один раз можна використати один сертифікат або відразу всі, тут обмежень немає. Якщо ви херсонець, перебуваєте у місті, але сертифікат вам не прийшов, то зверніться в один з пунктів видачі, та попросіть паперовий його варіант. Деталі дізнавайтесь у органах соціального захисту населення.