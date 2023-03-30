Только в апреле украинцы могут оформить разовую денежную помощь в размере 3400 гривен

С начала войны украинцам активно помогают отечественные и международные благотворительные организации. Они время от времени финансируют помощь наиболее пострадавшим категориям населения. Преимущественно это внутренне перемещенные лица, люди, пережившие оккупацию, живущие на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий. Стандартно такая выплата составляет 2200 гривен на одного человека, однако на этот раз речь идет о немного другой сумме. В марте уже более 155 тысяч украинцев получили разовую помощь в размере 3400 грн. В апреле это могут сделать и все остальные, кто подпадает под нужную категорию. О ком речь и кто финансирует выплату?

Деньги будет выплачивать Красный Крест

Данная выплата будет ориентирована на украинцев, переживших оккупацию. Это касается, как деоккупированных территорий, так и еще находящихся под контролем РФ.

В первую очередь речь идет о Херсонской, Харьковской, Николаевской областях и Донбассе. В список входят все регионы, которые были в оккупации в начале войны. Это Киевщина и другие области на Севере.



«Те, кто пережил оккупацию, обязательно будут иметь материальную помощь до конца апреля. Все эти люди получат денежную помощь независимо от возраста и пола”, — отметили в Министерстве.

Для уточнения информации можно звонить по телефонам: +38 (044) 355-14-67, 0 800 750 107

Есть и другие варианты выплат

Не только эта выплата сейчас доступна украинцам. В частности, вернулась и всем известная выплата от ООН. Речь о 6600 гривен, которые люди будут получать в течение трех месяцев в расчете на 2200 гривен ежемесячно. Подать заявку на получение этой выплаты могут ВПЛ, люди, потерявшие имущество из-за боевых действий или оно сильно поврежденное, многодетные семьи, пенсионеры с минимальным уровнем дохода и другие социальные категории граждан. Есть важное условие — лицо не должно было получать эту выплату в прошлом году.