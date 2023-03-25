Німеччина передала Україні такни для знесення ворожих загороджень

Уряд Німеччини надав додаткову оборонну підтримку українським військовим, у тому числі три інженерні танки Dachs у рамках пакету допомоги. Про це повідомив представник прес-служби німецького уряду.

За його словами, Збройним силам України (ЗСУ) було передано 70 кулеметів M-G3 з арсеналу Бундесверу. Ці кулемети можуть бути встановлені на бронемашини Dachs, Marder та танки Leopard. Разом з кулеметами та інженерними танками Німеччина також передала 30 систем виявлення безпілотників для посилення спроможності української армії протистояти загрозам з боку ворожих безпілотників.

Раніше Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, підтвердив, що бойові машини піхоти (БМП) Marder перебувають на шляху до України. Міністр утримався від розкриття конкретних дат їхнього прибуття. Встановлено, що рішення про передачу 40 БМП Marder українським збройним силам було прийнято вищим політичним керівництвом Німеччини.

Що відомо про можливості Dachs

Інженерні танки Dachs мають кілька примітних характеристик. Ці універсальні машини призначені для виконання широкого спектру інженерних завдань на полі бою, таких як розмінування мінних полів, спорудження або знесення загороджень, проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Оснащені потужними двигунами, ці танки забезпечують відмінну мобільність і можуть з легкістю долати складну місцевість. Крім того, інженерні танки Dachs оснащені кулеметами для самооборони, а їх міцна броня забезпечує належний захист від вогню стрілецької зброї та осколків. Включення цих танків до пакету підтримки, безсумнівно, посилить можливості української армії як в наступальних, так і в оборонних операціях.