В Украине появится новый телеканал: уже известно, кому он принадлежит

В Украине достаточно много телеканалов. Самых популярных всего несколько, и преимущественно это все телеканалы, которые объединились в информационном телемарафоне. Вскоре телеконтент может немного измениться, ведь зрители смогут смотреть еще один канал. Совершенно новый. Он будет принадлежать Министерству обороны и будет называться “Армия ТВ”. Национальный Совет по телевидению уже выдал разрешение на получение лицензии и запуск нового ресурса. В телепрограмме будут преимущественно информационно-аналитические новости, фильмы и несколько музыкальных произведений.

“В скором времени на спутнике появится новый украинский телеканал “Армия ТВ”. Лицензию на спутниковое вещание сроком на 10 лет Национальный совет издал Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины, г. Киев“, — заявила пресс-служба регулятора.

Ряд телеканалов исчезли из эфира

Следует упомянуть, что в течение действия военного положения был закрыт не один телеканал. В частности, лицензию забрали у целой компании “Медиа группа Украина”, которая объединяла такие телеканалы, как Украина, НЛО.TV, Донбасс, Индиго tv, Украина 24 (эфирная и спутниковая лицензия), Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3 Также регулятор аннулировал лицензии двух провайдеров Медиа Группы Украины: спутниковой платформы Xtra.tv и ОТТ-платформы Oll.tv.



“Это впервые вообще в нашем украинском вещании происходит, когда такая огромная группа, огромный бизнес прекращает свою деятельность. Нацсовет хотел бы выразить огромную благодарность редакторам, журналистам, дизайнерам – всем, кто работал в этой медиа-группе за многолетнюю работу, опыт, который имели и передавали, за работу во время войны”, – заявили по этому поводу в Национальном Совете.

Также еще ранее были наложены санкции на многие телеканалы, финансируемые государством-агрессором, или с временно оккупированных территорий.

«Наши телеканалы не закрывали. Мы закрывали их», – сказал Президент Украины Владимир Зеленский.