Украинцам выплатят еще одну помощь от ООН: потенциальных получателей очень много

В прошлом году выплата от ООН спровоцировала настоящий аншлаг. Заявку подавали не только внутренне перемещенные лица, но и пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, причем без привязки к региону проживания. Получило выплату тогда множество украинцев, и вот она снова возвращается. Те же 6600 гривен, которые будут выплачивать по 2200 грн в течение трех месяцев. Снова есть три группы претендентов, суммарное число которых получится очень большим.

Кто может подавать заявку

В первую очередь будут рассматривать заявки внутренне перемещенных лиц, чье имущество уничтожено или повреждено из-за боевых действий. Также в приоритете будут заявки проживающих или вернувшихся на деоккупированные территории.

“Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) возобновило регистрацию на получение денежной помощи для переселенцев и пострадавших от войны лиц. Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение – маломобильные граждане. Для семей, где есть такие люди, допускается регистрация без их присутствия по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья”, – рассказали в Минреинтеграции.



Правда, есть один нюанс. На помощь могут претендовать исключительно граждане, которые не получали эту выплату в прошлом году. Имеет значение и доход человека. Он не должен превышать 5400 грн ежемесячно.

Далее, вторая и третья группа людей после ВПЛ, которые тоже претендуют на эту помощь, это пенсионеры, семьи, где воспитывается более трех несовершеннолетних детей. Семьи, которые возглавляет только отец или мать. Семьи, где живут лица с инвалидностью. Требования те же: минимальный доход и отсутствие схожей выплаты в прошлом.

“Если вы были зачислены на финансовую помощь в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства ООН/гуманитарной организации, вы не можете быть зачислены на помощь УВКБ ООН. Это один и тот же вид помощи, который реализуют различные агентства, – подчеркнули в Агентство ООН.