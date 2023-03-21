«Свободу доллару»: в НБУ назвали условия отмены фиксированного курса

В Украине регулярно возникают дискуссии о рациональности сохранения фиксированного курса. Доллар Нацбанк «заморозил» еще в начале войны и до сих пор держит его в своих «железных тисках». Так когда же курс валют наконец-то отпустят в свободное плавание?

Как отмечают в Национальном банке, ответ на этот вопрос зависит от состояния валютного рынка и контролируемости инфляции. Пока эти два показателя не стабилизируются, о свободном курсообразовании нечего и мечтать.

По мнению главы НБУ Андрея Пышного, фиксация курса положительно повлияла на состояние экономики Украины, которая, несмотря на войну, функционирует вполне слаженно. В частности, Пышный отметил, что если бы курс не «заморозили», инфляция в 2022 году могла бы достичь 34%. Вместо этого к концу года она составила 26,6%.

Глава Нацбанка также подчеркнул, что отменить фиксированный курс в регуляторе смогут только тогда, когда будут выполнены два основных условия. В частности:

уменьшится роль НБУ в балансировке валютного рынка;

инфляция снова станет прогнозируемой.

С лета 2022-го доллар обвалился

Сейчас ситуация на валютном рынке достаточно благоприятная. По состоянию на конец февраля в Украине был зафиксирован самый низкий курс доллара с лета 2022 года – 38,94 грн/$. Для сравнения, в конце августа 2022-го он составлял 40,85 грн/$. При этом фиксированный курс Нацбанка за последние полгода сохранялся на уровне 36,56 грн/$.

Как отметил глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев, причиной снижение наличного курса доллара стали несколько весомых факторов:

увеличение Нацбанком норм обязательного резервирования по вкладам;

прекращение монетизации бюджетного дефицита;

регулярное поступление внешнеэкономической помощи;

подготовка к посевной кампании;

продолжение действия депозитов;

стабилизация валютных прогнозов в связи с улучшением энергетической ситуации в стране и отсутствием очередной масштабной эскалации со стороны врага.

Все эти факторы увеличили доверие населения к национальной валюте, что сразу же отразилось на номинальном курсе.

Какой курс в Украине сегодня

По состоянию на 21 марта средний курс в Украине составил 38,45 грн/$ – покупка, и 38,9 грн/$ – продажа. По сравнению с 20 марта изменился только курс на покупку доллара. Теперь его покупают в среднем на 5 коп дороже.

При этом некоторые банки готовы скупать доллары у украинцев по значительно более высокой цене. В частности, в банке Креди Агриколь курс на приобретение доллара составляет 38,6 грн/$, то есть на 15 коп дороже его средней цены. В то же время покупать доллары украинцам сейчас выгоднее всего у ПриватБанка и Универсал Банка по 38,6 и 38,8 грн/$ соответственно.