Банкомат ПриватБанку зняв гроші з карти, а готівку не видав: як діяти

Останнім часом українці все частіше скаржаться на збої в роботі банкоматів. Зокрема трапляються випадки, коли під час зняття готівки кошти списуються з карти користувача, а саму готівку банкомат не видає. Нещодавно така неприємність трапилася з одною із клієнток ПриватБанку. Тож у фінустанові вирішили вкотре нагадати, як потрібно діяти в такій ситуації.

Якщо банкомат зняв гроші з карти, проте не видав готівку, перш за все необхідно звернутися до служби підтримки банку. Номер телефону служби підтримки зазначений на кожному банкоматі ПриватБанку. Оператор прийме заявку і спробує допомогти клієнту в найкоротший термін.

В разі програмного збою в роботі банкомату, помилка відобразиться в системі і працівники Привату зможуть миттєво повернути кошти на рахунок клієнта. Якщо ж помилка носить технічний характер, виявити її буде складніше. Для цього доведеться провести інкасацію банкомату та звірити наявну там суму з даними системи. В такому разі втрачені гроші клієнт отримає лише за кілька днів.

Клієнтка Привату, у якої днями виникла проблема з банкоматом, зіткнулася саме з технічним збоєм. Вона намагалася зняти зі своєї карти 4 тис. грн у одному зі столичних банкоматів Приватбанку за адресою вул. Будівельників 40. В результаті з рахунку кошти зникли, а готівку банкомат так і не видав.

У службі підтримки жінці сказали, що повернути гроші одразу не зможуть, адже система не показала збою. Тож доведеться проводити інкасацію. Проте жінці пообіцяли вирішити проблему у обіцяний їй термін.

В Приваті додали, що в разі невидачі готівки клієнтам краще подзвонити в банк не відходячи від банкомату. Інколи шахраї встановлюють на віконце для видачі грошей спеціальні насадки і кошти клієнта можуть знаходитися саме в такій насадці. В цьому випадку краще зачекати представника банку біля банкомату. Інакше шахрай може встигнути забрати кошти до інкасації, і тоді клієнту буде значно складніше довести, що він не отримав готівки.