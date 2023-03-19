Нові правила сплати податків за житло: хто платитиме, коли та скільки

В Україні в 2023 році податок на квартири та будинки потрібно буде сплачувати за новими правилами. Це торкнеться тих, хто має квартиру, площею від 60 квадратних метрів та будинок, площа якого перевищує 120 квадратних метрів.

Відповідно до пояснень податкової служби, якщо в особи є квартира та будинок, то їх загальна площа не повинна перевищувати 180 квадратів. Ще одне нововведення — звільнення від сплати податку за нерухомість, яка знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зоні ведення бойових дій.

Сума налогу не може перевищувати 1,5% мінімалки за звітний рік. Тобто станом на 2023 рік податок сплачуватиметься за 2022 рік. Тобто максимальна сума складе 97,5 гривні за квадратний метр.

Для кращого розуміння розглянемо на прикладі. Допустимо, ви є власником квартири, площа якої 100 кв.м. Податок доведеться сплатити за зайві 40 квадратних метрів (100 кв.м. мінус 60 кв.м). В такому разі сума податку складе 3900 гривень — 97,5 гривень за кожен квадратний метр.

Такоє варто врахувати ще одну особливість. Якщо ваша квартира розділена між членими сім’ї, наприклад, між чоловіком та дружиною, то фактично ви володієте лише 50 кв. метрам. В такому разі сплачувати податок не потрібно. А от в ситуації, коли одній особі належить 30 кв.м, а іншій 70 кв.м, то тому, хто володіє 70 квадратами доведеться сплатити податок за 10 “зайвих” квадратів

Після того, як особа отримує повідомлення про нарахування податку на нерухомість, вона буде зобов’язана сплатити його протягом двох місяців. Якщо цього не зробити, то доведеться сплатити штраф. У випадку прострочення менше ніж на 30 днів штраф складає 10% від нарахованої суми, при несплаті більше 30 днів сума штрафу складає 20% від нарахування. Тож стежте за термінами сплати податку, щоб уникнути штрафів та покарань.

Нагадаємо, що особи, які ведуть незалежну професійну діяльність чи отримали інший неофіційний дохід, повинні сплатити 18% від отриманої суми.