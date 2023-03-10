В українських обмінниках не приймають деякі банкноти: що робити з «поганими» доларами

В українських обмінниках не приймають деякі доларові купюри. Зокрема забракувати можуть зношенні, пошкоджені та навіть застарілі грошові знаки. Українцям розповіли які долари не вдасться обміняти та що з ними робити?

Як зазначили у Національному банку України, громадяни доволі часто скаржаться на проблеми з обміном доларів. Здебільшого у банках та обмінниках відмовляють брати банкноти, які:

сильно зношені;

мають одразу кілька пошкоджень;

великі розриви;

плями фарби;

були випущені до 1996 року.

Банкноти з такими недоліками не приймають в обмінниках. Однак в банках їх таки можна замінити на нові. Щоправда за цю послугу доведеться заплатити комісію. В різних банках така комісія складає від 5 до 50%.

Процедура заміни зіпсованих банкнот називається інкассо. Вона полягає в тому, що банк відправляє пошкоджену банкноту до іноземної фінустанови, з якою співпрацює. Там її приймають, а взамін видають новий грошовий знак точно такого ж номіналу.

Цей процес потребує часу та витрат на транспортування грошей в іншу країну. Тому українцям, що хочуть обміняти зіпсовані долари, потрібно буде за це заплатити, а потім ще й дочекатися своєї банкноти з-за кордону. Щоправда деякі фінустанови можуть обміняти «погані» долари одразу. Та в цьому випадку комісія може складати ледь не половину вартості доларів, які потрібно оновити.

Які долари зобов’язані приймати в обмінниках?

Деякі банкноти, не зважаючи на пошкодження, все одно повинні приймати у всіх обмінниках і банках. Відмовити в обміні банкноти не можуть, якщо:

вона має надписи до 200 мм;

небільше трьох плям по 5 мм;

розриви до 3 мм;

проколи до 1 мм.

Перелічені види пошкоджень в НБУ не вважають суттєвими, тож такі банкноти можна сміливо нести в будь-який обмінник.