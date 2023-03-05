В Украине будут глушить мобильную связь и интернет: это будет происходить в разных регионах

В Украине идет война, и соответственно нет ни одного полностью безопасного региона. В этом году полиция, работники СБУ, Минобороны, ГУР и другие силовые структуры работают в условиях военного положения. Они имеют больше полномочий, чем до войны, ради того, чтобы обеспечить безопасность гражданских. Следовательно, получился законопроект, позволяющий силовым структурам “глушить” мобильную связь и Интернет в регионе, где есть риск диверсии или террористического акта.

Речь о законопроекте №8185

В настоящее время данный законопроект уже внесен в Верховную Раду и вскоре он будет принят. Все силовые структуры, в том числе и Национальная полиция, будут иметь право вмешиваться в работу мобильной связи. Происходит это с помощью беспилотных летательных аппаратов, в народе дронов. Связь будут глушить специальными радиоэлектронными и излучающими устройствами, которые дроны и будут доставлять в нужную локацию.

«Минобороны, СБУ, Службой внешней разведки, МВД, УГО, Государственной пограничной службой, Нацполицией могут быть применены радиоэлектронные средства или устройства специального назначения для временного ограничения электронной коммуникации (телекоммуникации) в отдельных местностях на время, необходимое для устранения угроз жизненно важным интересам человека, общества и государства с учетом минимизации ограничений использования электронных коммуникационных сетей и услуг», — говорится в записке пояснения к законопроекту.



Проект должны поддержать все депутаты уже в первом чтении. Вероятно, людей будут предупреждать о подобных манипуляциях, однако деталей пока нет.

Мобильный роуминг не будет действовать

Стоит добавить, что будут глушить связь и интернет от абсолютно всех провайдеров, так что национальный роуминг не подействует. Напомним, что сегодня пользователи одного мобильного оператора могут присоединиться к сети другого, если связь исчезла. Это доступно для всех без дополнительной платы за услугу.