Состоялся самый большой пересчет пенсий в этом году: какие суммы теперь получают украинцы

Несмотря на то, что на 2023 год не запланировано никаких доплат к пенсиям, одна таки состоялась. Речь о мартовской индексации, которая является ежегодной и обязательной. Индексация напрямую привязана к уровню инфляции, так что в этом году индекс достаточно впечатляющий: в пределах 20%. Осовременивание пенсий коснулось абсолютно всех граждан, правда сумма доплаты у каждого получилась разной. Она зависит от размера расчетной выплаты, то есть чистой пенсии без надбавок за стаж и остальных доплат.

Средний размер доплаты составил 400 гривен

Уже известно, что наименьший размер доплаты составил 100 гривен, самый большой 1500, а средний остановился на отметке 400-500 гривен.



Парадокс в том, что многие, которым пришла пенсия всего на 100 гривен больше, получили добавку в размере 400-500 гривен. Они ее не почувствовали именно потому, что индексировали расчетную выплату. После индексации она буквально сравнялась с фактической. А вот кому действительно повезло, это тем у кого расчетная пенсия 6000 гривен и больше. Именно эти лица получили самую ощутимую доплату в размере 1000 и более гривен.

В этом году будет еще одна доплата

Также не планируют отменять доплату по возрасту. Она впервые была начислена в 2020 году тем кому более 80 лет. Тогда такие пенсионеры получили по 500 гривен, и до сих пор, когда человек пересекает этот возрастной рубеж, его пенсия автоматически увеличивается на эту сумму. После этого в 2021 и 2022 годах повышение коснулось еще нескольких возрастов. Лица, которым 75+ получают теперь по 400 гривен доплаты, а тем кому 70+ по 300 гривен. Стоит отметить, что речь идет о пенсионерах, имеющих за плечами необходимый страховой стаж.