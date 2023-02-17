Знешкоджує іранські дрони лазером: в Ізраїлі тестують нову систему ППО

14 лютого цього року Університет Тель-Авіва провів конференцію, присвячену оборонним дослідженням та розробках. На ній був присутній Денні Голд, який обіймає посаду керівника MAFAT.

Бригадний генерал розповів, що відомство, яке він очолює, успішно протестувало систему протиповітряної оборони, здатну вражати цілі за допомогою бойового лазера. в Управлінні оборонних досліджень давно працювали над створення чогось подібного, наразі проводять випробування новітніх систем ППО.

Що відомо

Очільник відомства з Управління оборонними дослідженнями розповів, що надскладне лазерне озброєння тепер може перехоплювати ракети, безпілотні літальні апарати та навіть мінометні снаряди. Тобто такі системи ППО можна ефективно використовувати для знищення іранських дронів, які використовує Іран проти Ізраїлю, а також російська федерація для атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та для виявлення наших систем протиповітряної оборони.

В матеріалі журналістів видання The Jerusalem Post стосовно випробування новітніх систем ППО зазначається, що на початку минулого року Нафталі Беннет, який займав пост керівника ізраїльського уряду, заявляв, що лазерна зброя може з’явитися на озброєнні Ізраїлю набагато раніше ніж в інших країнах.

Щодо боротьби Збройних сил України з іранськими дронами, то наші захисники використовують різноманітне озброєння. Найбільш ефективними є німецькі комплекси Gepard. Вони здатні в автоматичному режимі відстежувати цілі за допомогою радара, після чого наводять на них спарені зенітні установки. Однак іранські Shahed-136 також доволі ефективно нищать навіть зі стрілецької зброї, звісно якщо атаки відбуваються вдень, а не вночі, як це роблять окупанти останнім часом.

Нагадаємо, що вже цієї весни ЗСУ отримають американські системи ПРО Patriot. Тоді наше небо стане більш безпечним, адже Patriot зможуть знищувати балістичні ракети, які наразі завдають найбільшої шкоди критичній інфраструктурі, яку ворог цинічно атакує від початку повномасштабного вторгнення.