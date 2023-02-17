Деяких українців позбавлять пенсій: хто під загрозою

В Міністерстві соціальної політики розробили та винесли на громадське обговорення ЗУ “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо порядку виплати пенсій особам, які вчинили злочин проти основ національної безпеки України”. Такою інформацією поділився народний депутат Михайло Цимбалюк.

Відповідний законопроєкт має на меті позбавити пенсійних виплат українців, які засуджені до обмеження чи позбавлення волі за вчинення кримінальних правопорушень. Однак мова йде не про всі злочини, а лише за протиправні дії за кількома статтями:

стаття 109 Кримінального кодексу України — дії, спрямована на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

стаття 110 Кримінального кодексу України — за посягання на територіальну цілісність та недоторканість нашої держави;

стаття 111 Кримінального кодексу України — за державну зраду;

стаття 111 частина третя Кримінального кодексу України — за колабораційну діяльність.

Виплату пенсій планують припинять одразу після того, як обвинувальний вирок суду набуде чинності. Проте положення закону будуть застосовуватися до осіб, підозрюваних у цих злочинах, які оголошенні і розшук або ховаються від слідства, в тому числі за кордоном або на тимчасово окупованих територіях України.

Після того, як злочинець вийде на волю, то пенсію йому повернуть. Тим хто досягне пенсійного віку, перебуваючи за ґратами, пенсію нададуть після закінчення терміну покарання.

Юристи та активісти вважають таку позицію правильною, адже якщо людина свідомо йде на співпрацю з окупантами, намагається захопити владу чи чинить інші антидержавні дії, то вона має понести покарання. А якщо особа йде проти України, то чому вона має отримувати пенсійні виплати чи інші соціальні блага.

Однак цей законопроєкт поки на етапі обговорення, тож чи підтримають нардепи таку ініціативу поки не відомо.