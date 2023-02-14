Обновлены условия уплаты налога за “лишние” квадратные метры: что нужно знать?

В Украине есть налог на “лишние” квадратные метры. То есть каждый у кого в собственности есть квартира площадью свыше 60 м2 или дом площадью свыше 120 м2, должен за каждый “лишний” метр платить налоговый сбор. Размер налога совершенно разный в зависимости от региона. Местные власти в праве самостоятельно устанавливать ставки, а также регулировать количество допустимых метров. Данный налог украинцы платят каждый год по одной и той же схеме. Однако в этом году появилось несколько дополнений и вот о чем следует знать.

Новые правила уплаты налога

Во-первых, теперь декларация выглядит по-новому. Добавлены дополнительные адреса, информация о льготах и их сроках. Также появился пункт, касающийся тех, у кого несколько объектов недвижимости. К примеру, если у вас квартира и дом, то их суммарная площадь не должна превышать 180 м2. Только в этом случае вы можете не платить налог.



Также, несмотря на то, что стоимость налога каждая местная власть устанавливает по своему усмотрению, но есть определенные допустимые нормы. К примеру, в законе прописано, что величина ставки не может превышать 1,5% от минимальной зарплаты за предыдущий год.

Также, если квартира имеет двух и более владельцев, то налог платить не нужно. Конечно, если их доля не превышает допустимую норму.

Заполнять декларацию можно в налоговой

Чтобы не напутать никаких данных в декларации нового образца, заполнить ее можно прямо в налоговой по месту регистрации или проживания. Специалисты предоставят нужный бланк и все подскажут. Тянуть с оплатой тоже не стоит. Сроки не изменились. Уплатить налог нужно до 1 июля 2023 года, или в течение 60 дней с момента получения квитанции.