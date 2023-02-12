Цены на продукты первой необходимости скоро изменятся: чего ждать украинцам

Уже в феврале-марте может измениться стоимость одного из продуктов, который являлся рекордсменом подорожания 2022 года – куриные яйца. Эксперты прогнозируют, что стоимость может снизиться примерно на 10–15%.

При этом более существенного удорожания следует ожидать уже после Пасхи. В начале апреля яйца могут подешеветь на 35-40%. Таковым прогнозом поделилась Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса.

Эксперт отметила, что поголовье кур-несушек постепенно восстанавливается, поэтому уже в ближайшие два месяца стоимость яиц может несколько снизиться.

Более значительное удешевление следует ожидать уже в апреле этого года. В этот период сойдутся сразу два фактора – увеличение предложения от домохозяйств и уменьшение спроса на яйца среди населения после Пасхи.

В прошлом году яйца подорожали на рекордные 76%, однако лишь немного опережали овощи, фрукты, сахар и гречку.

Напомним, что недавно в Офисе президента предложили полностью изменить правила продажи алкоголя. Могут запретить продавать алкоголь за наличные деньги, а также обычные бумажные акцизные марки переведут в электронный формат.

Ранее сообщалось, что в настоящее время в Украине помидоры подорожали в среднем на 10%. Причиной послужило падение импорта при сохранении высокого спроса. Дело в том, что еще в январе помидоры стоили в среднем 60 грн за килограмм, в то время как летом стоимость кое-где достигала 40 гривен за килограмм. То есть с учетом того, что помидор — несезонный продукт, его стоимость достаточно доступна. Однако ситуация со стоимостью томатов может измениться к лучшему уже во второй половине февраля.

Также следует отметить, что цена на гречку стабилизировалась. Сейчас любимую крупу украинцев можно купить примерно по 60–70 гривен за килограмм. Еще летом за килограмм гречки приходилось платить около ста гривен.

С начала полномасштабной войны стоимость продуктов первой необходимости существенно выросла, однако бизнес и простые украинцы смогли адаптироваться, и ситуация сейчас контролируемая.