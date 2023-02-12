Ціни на продукти першої необхідності скоро зміниться: чого очікувати українцям

Вже в лютому-березні може змінитися вартість одного з продуктів, який був рекордсменом здорожчання 2022 року — курячі яйця. Експерти прогнозують, що вартість може знизитися приблизно на 10-15%.

При цьому більш суттєвого здорожчання варто очікувати вже після Великодня. На початку квітня яйця можуть здешевшати на 35-40%. Таким прогнозом поділилася Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу.

Експертка зазначила, що поголів’я кур-несучок поступово відновлюється, тож вже в найближчі два місяці вартість яєць може дещо знизитися.

Більш значне здешевшання варто очікувати вже у квітні цього року. В цей період зійдуться одразу два фактори — збільшення пропозиції від домогосподарств та зменшення попиту на яйця серед населення після Великодня.

Минулого року яйця здорожчали на рекордні 76%, однак вони лише трохи випереджали овочі, фрукти, цукор та гречку.

Нагадаємо, що недавно в Офісі президента запропонували повністю змінити правила продажу алкоголю. Можуть заборонити продавати алкоголь за готівку, а також звичайні паперові акцизні марки переведуть в електронний формат.

Раніше повідомлялося, що зараз в Україні помідори здорожчали в середньому на 10%. Причиною стало падіння імпорту при збереженні високого попиту. Річ у тім, що ще у січні помідори коштували в середньому 60 грн за кілограм, в той час, як влітку вартість подекуди сягала 40 гривень за кілограм. Тобто з врахування того, що помідор — несезонний продукт, то його вартість доволі доступна. Однак ситуація з вартістю томатів може змінитися на краще вже в другій половині лютого.

Також варто зазначити, що ціна на гречку стабілізувалася. Зараз улюблену крупу українців можна купити приблизно по 60-70 гривень за кілограм. Ще влітку за кілограм гречки доводилося платити близько ста гривень.

З початку повномасштабної війни вартість продуктів першої необхідності суттєво зросла, однак бізнес та прості українці змогли адаптуватися, тож ситуація наразі контрольована.