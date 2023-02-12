Колекціонери влаштували справжнє полювання на незвичайні гривні, які можуть бути у вашому гаманці

Гривні з гарними чи рідкісними номерами можуть коштувати до тисяч доларів, навіть якщо це банкнота, номіналом одна гривня.

Наприклад, 500 гривень 2015 року із номером ХВ 6666666 продають за 25 тисяч гривень. Таке оголошення розміщено на спеціалізованому ресурсі Violity. За даними з оголошення рідкісна банкнота:

має ідеальний стан;

ніяких дефектів немає;

реставрації банкноту не піддавали.

Але на фото помітний характерний згин, що може свідчити, що банкнота була в обігу.

При цьому ціна 25 тисяч гривень або майже 700 доларів зовсім не остаточна. Колекціонери давно полюють на такі унікальні банкноти. А оскільки особливість ресурсу Violity є торгами у форматі аукціону, то вартість може зрости навіть у рази.

Десять тисяч гривень або 300 доларів просять за купюру на 1 гривню 2014 року випуску. У неї колекційний номер – УУ 1111111. В оголошення йдеться таке:

купюра немає прихованих дефектів;

банкнота не піддавалася реставрації.

Колекціонери давно шукають різні незвичайні монети та банкноти. Особливою популярністю користуються браковані монети. Дефект, що має найбільший попит — неповна продрук зображення на звороті. Наприклад, коли добре видно лише номер банкноти та орнамент.

Не менш популярними є і купюри, на яких обробка сторона надрукована під кутом 180 градусів до лицьової.

Ми рекомендуємо уважніше придивлятися до вмісту вашого гаманця. Всього пару хвилин і ви можете знайти рідкісну монету або купюру, яку можна продати в сотні, а то й тисячі разів дорожче від її реального номіналу. Колекціонери давно готові платити величезні гроші за те, щоб стати власником унікальної банкноти.