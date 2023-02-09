Украинцы могут оформить 25%, 50% и 100% скидки на оплату коммунальных услуг: детали

В Украине действуют льготы и субсидии по оплате коммунальных услуг. Их могут оформить все у кого низкий доход, или семья подходит по другим критериям: многодетные, лица с инвалидностью и т.д. Льготы можно получить, если совокупный доход всех членов семьи, проживающих в одном доме, не превышает максимальный предел. Максимальным пределом считается сумма 3760 гривен в расчете на одного человека в течение последних шести месяцев. То есть, если прибавить доходы всех членов семьи и разделить на каждого, то сумма не должна превышать вышеупомянутую.

Льгота назначается на 12 месяцев

Льготы можно получить на оплату жилья, и все виды коммунальных услуг. Размер скидки рассчитывается индивидуально, учитывая социальный статус заявителя и совокупный среднемесячный доход семьи.

Льготу в размере 100% получают лица и родственники умерших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной. Пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах. Лицам, которые проживают в селах и работают или работали в сфере культуры или образования. Льготу в размере 50% выплачивают многодетным, семьям, где есть лица с инвалидностью, участникам войны, лицам, которые были жертвами нацистских преследований. Льготу в размере 25% могут оформить дети войны.

Заметим, что субсидия и льгота это несколько разные вещи. Субсидию начисляют исключительно в связи с низким доходом семьи или полным его отсутствием. В то же время, если в течение года у человека меняется материальное состояние, то об этом нужно сообщать. В противном случае полученную субсидию придется вернуть. К таким прецедентам относится смена работы на более высокооплачиваемую, изменение состава семьи, дорогие покупки (жилье, автомобиль).