Украинцев обязывают немедленно уплатить налоги: крайний срок — май

В Украине, как и в большинстве стран, каждый гражданин имеет налоговые обязательства. Если вы получаете дополнительный доход, если сдаете в аренду жилье, получили ценные подарки, были заграницей и зарабатывали там деньги — уплатите налог. Многие украинцы игнорируют этот момент, скрывая свои реальные доходы. Это строго наказывается, и если налоговая обнаружит таких уклонистов, им грозит немалый штраф. Сейчас у украинцев, которые не уплатят налог на доходы, полученные в прошлом году, есть время сделать это до мая.

Декларацию следует подавать в нескольких случаях

Ставка налога составляет 18%, но в некоторых случаях может быть уменьшена до 15%. Также дополнительно нужно уплатить военный сбор в размере 1,5%. Декларацию нужно заполнять, если у вас есть один из следующих видов дохода:

Лицу простили долги или предоставили нецелевую финансовую помощь. Доходы, полученные за предоставленные услуги. Это может быть как работа на дому (фриланс), так и, например, выпечка тортов на заказ или любые другие товары и услуги, за которые лицо получает вознаграждение. Доходы от аренды жилья или других типов помещений. Доход получен от продажи жилья. Доход, который лицо получало за границей. Дополнительные доходы, полученные лицом, кроме своей основной зарплаты.

Отметим, что сейчас в Украине очень много лиц, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, и получают социальную помощь от благотворительных украинских и иностранных организаций. Эти доходы не подлежат налогообложению. Что касается декларации, то ее можно подать как в письменном виде, так и в электронном варианте.

Некоторые налоги еще упрощены

С начала войны ряд налогов был отменен, а также были предложены льготные ставки. Пока некоторые взыскания уже вернулись, тогда как льготные ставки для ФЛП все еще действуют. Раньше шла речь о том, что так будет как минимум на весь период военного положения.