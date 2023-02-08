Украинцев обязывают немедленно уплатить налоги: крайний срок — май
В Украине, как и в большинстве стран, каждый гражданин имеет налоговые обязательства. Если вы получаете дополнительный доход, если сдаете в аренду жилье, получили ценные подарки, были заграницей и зарабатывали там деньги — уплатите налог. Многие украинцы игнорируют этот момент, скрывая свои реальные доходы. Это строго наказывается, и если налоговая обнаружит таких уклонистов, им грозит немалый штраф. Сейчас у украинцев, которые не уплатят налог на доходы, полученные в прошлом году, есть время сделать это до мая.
Декларацию следует подавать в нескольких случаях
Ставка налога составляет 18%, но в некоторых случаях может быть уменьшена до 15%. Также дополнительно нужно уплатить военный сбор в размере 1,5%. Декларацию нужно заполнять, если у вас есть один из следующих видов дохода:
- Лицу простили долги или предоставили нецелевую финансовую помощь.
- Доходы, полученные за предоставленные услуги. Это может быть как работа на дому (фриланс), так и, например, выпечка тортов на заказ или любые другие товары и услуги, за которые лицо получает вознаграждение.
- Доходы от аренды жилья или других типов помещений.
- Доход получен от продажи жилья.
- Доход, который лицо получало за границей.
- Дополнительные доходы, полученные лицом, кроме своей основной зарплаты.
Отметим, что сейчас в Украине очень много лиц, имеющих статус внутренне перемещенных лиц, и получают социальную помощь от благотворительных украинских и иностранных организаций. Эти доходы не подлежат налогообложению. Что касается декларации, то ее можно подать как в письменном виде, так и в электронном варианте.
Некоторые налоги еще упрощены
С начала войны ряд налогов был отменен, а также были предложены льготные ставки. Пока некоторые взыскания уже вернулись, тогда как льготные ставки для ФЛП все еще действуют. Раньше шла речь о том, что так будет как минимум на весь период военного положения.
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