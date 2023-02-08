На прилавках з’явилися токсичні сир та масло, що при регулярному вживанні провокують рак

Є безліч стандартів, яким повинні відповідати продукти харчування, що потрапляють у відкритий продаж. Проте час від часу все одно на прилавки потрапляють продукти з токсичним складом. Інколи їх завозять в інших країн і не одразу помічають що в складі купу небезпечних компонентів. Інколи — це банальний фальсифікат на якому недобросовісні люди хочуть нажитися. Вберегти себе можна уважно читаючи склад, і найголовніше знаючи, на що в цьому складі потрібно звертати увагу.

В продажі появилися фальсифіковані молочні продукти

Експерти зауважують, що час від часу в продажі з’являються фальсифіковані сир та масло. Зокрема про це розповів професор кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів НУБіП Олександр Савченко.

“Щодо масла в нас основна фальсифікація – додають рослинний жир. Молочний жир корисний, у всіх аспектах він потрібен, але він дорогий, він дорожчий, ніж рослинний. А ось рослинний жир, зокрема найдешевший зараз – пальмовий, його, як правило, і додають у продукт. Тут є дві сторони. З одного – обман покупців, тому що продукт має коштувати дешевше, а з іншого боку там ще є важливість у тому, що цей продукт стає неякісним“, – пояснює Савченко.

В такому маслі при кімнатній температурі утворюються трансізомери. З часом вони провокують утворення ракових клітин в організмі.

“Трансізомери нормуються за ГОСТом, їх не повинно бути більше 6%, це природне тло, яке притаманне молочному жиру та тваринним жирам взагалі. А от у рослинних жирах, якщо їх обробити у такий спосіб, утворюється безліч трансізомерів і це вже пряма загроза здоров’ю“, – зауважив Савченко.

Купуйте продукцію відомих виробників

Експерти зауважують, що зараз діє суворий закон щодо фальсифікатів. Якщо виробник не вкаже повний склад на упаковці, то може отримати суворе покарання. Саме тому великі й відомі підприємства практично не займаються фальсифікацією, боячись за свою репутацію.