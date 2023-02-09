Як зміниться вартість товарів першої необїідності найближчим часом: прогноз експертів та чиновників

Продукти першої необхідності стрімко дорожчають: чого очікувати найближчим часом

Учасники ринку та експерти прогнозують, що вартість продукті зросте ще на третину. Водночас чиновники запевняють, що ріст цін не буде таким значним.

З початком нового року магазини почали оновлювати цінники через зростання витрат на фоні проблем з електропостачанням. Чиновники запевняють, що ціни збільшаться лише на 5-7%, водночас експерти та учасники ринку прогнозують здорожчання на 30-40%, і це у кращому випадку.

Таким чином стрімко зросла ціна цибулі — до 35 гривень за кілограм. Ціни зросли і в Києві, і в регіонах. Тут відзначається сезонний фактор. Всі овочі традиційно дорожчають в другій половині зими. Також варто зважати на труднощі в логістиці та додаткові витрати через перебої в електропостачанні. Тобто зросте вартість моркви, картоплі та буряка.

Стосовно яєць, то найближчим часом здешевшання чекати не варто. Представники Інституту аграрної економіки допускають, що вартість збережеться на рівні 75 гривень за десяток. Ціна може дещо знизитися аж після великодніх свят.

Курятина подорожчала в середньому на 10 гривень. Куряче філе можна купити за ціною близько 140 гривень за кг. Вартість свинини зафіксована на рівня 170-175 гривень за кілограм на фоні відсутності експорту через спалахи африканської чуми.

Також дорожчає хліб. Житній та житньо-пшеничний за останній рік здорожчали ледь не на третину. В першому півріччі вартість хліба теж зростатиме, адже через повномасштабну війну було зібрано невеликий врожай.

Водночас вартість гречки дещо знизилася, приблизно до 60 гривень за кг в порівняно з 99 гривнями ще влітку. Рис та макарони теж дорожчають. Водночас ціни на цукор та олію залишаються стабільними.

Загалом вартість товарів ймовірно зростатиме, частково це пов’язано зі здорожчанням електроенергії для підприємців, яке відбулося з початку року. Однак будуть й інші етапи підвищення вартості електрики.