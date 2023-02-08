Популярний український медіасервіс вирішив підкорити Польщу

Megogo готовий запропонувати своїм клієнтам пакети телебачення з інтерактивними функціями, а також бібліотеку фільмів та серіалів, яку можна поповнювати.

Популярний український медіасервіс Megogo відкриває офіс У Варшаві та значно розширює каталог польського контенту. Офіс в Польщі очолить Артур Пацола. який раніше працював з The Walt Disney Company, Sony Music Poland та Solopan.

Таку інформацію озвучили в пресслужбі компанії.

Тепер Польща стане 14 країною, де Megogo надаватиме свої послуги.

За останні місяці медіасервіс впорався з багатьма організаційними та підготовчими процесами. ТВ-пакети будуть охоплювати найбільші телеканали Польщі, а саме TVN, Polsat, TV Puls, StopKlatka, Zoom TV та інші. і

Каталог фільмів та серіалів в різному ціновому сегменті буде зібрати завдяки тісній взаємодії партнерів з польського та міжнародного ринку.

Крім того, медіасервіс Megogo підготував додаткову пропозицію для українців, які зараз перебувають в Польщі. Глядачам з України будуть доступні понад сім десятків популярних україномовних каналів в спеціальному пакеті “ТВ та Кіно US “.

Нагадаємо, що за інформацією. видання Volia станом на 2022 рік українці загалом провели за переглядом фільмів та серіалів 51,3 мільйона годин. При цьому доросла аудиторія найчастіше дивилася продукції студії Disnep, а діти та підлітки – DreamWorks та Illumination.

Зараз чимало українських компаній виходять на ринок Польщі. Серед них Нова пошта та Монобанк. Українцям в Європі часто не вистачає того рівня сервісу, до якого вони звикли в Україні. До того ж це чудова можливість показати світу, на що здатні українські підприємці. Навіть в важкий час, коли українці змушені жити в умовах регулярних звуків сирени повітряної тривоги, відключень світла та частих новин про втрати кращих людей на фронті, наша нація не здається та підкорює нові вершини.